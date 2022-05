Loredana Lecciso ha stravolto tutto: eccola oggi!

Loredana Lecciso cambia vita, oggi la moglie di Albano Carrisi ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo trovandosi un nuovo lavoro. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

La compagna di Albano è pronta a dire addio al mondo dello spettacolo. Loredana, qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista in cui ha confessato i suoi nuovi progetti di vita e lavorativi, al centro di tutto ci sarà la sua famiglia.

Nell’ultimo periodo, le comparse televisive di Loredana Lecciso sono nettamente diminuite, in molti se la ricorderanno come ospite fissa nelle varie trasmissioni, spesso accompagnata da Albano o dalle figlie.

Ultimamente però, qualcosa è cambiato e inaspettatamente, a rivelare le reali motivazioni è stata proprio lei.

Loredana ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo, il motivo? Vuole fare la mamma a tempo pieno e dedicarsi completamente alle sue passioni. La decisione è arrivata dopo un lungo periodo di riflessione, ora però sembra decisa a compiere questo passo.

Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Loredana Lecciso dice addio al mondo dello spettacolo, ecco perché

Per moltissimi anni, Loredana Lecciso è stata al centro di moltissimi trasmissioni televisive. Oltre ad aver partecipato a diversi reality, è anche stata spesso inviata come opinionista nei vari salotti di Barbara D’Urso.

Ora però, la compagna di Albano è pronta a dire addio al mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia e alle sue passioni.

Un cambio di rotta arrivato dopo un lungo periodo di riflessione, tant’è che ora è sicura di proseguire nella sua scelta.

La showgirl ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grand Hote in cui ha confessato “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia“.

Insomma, all’età di 50 anni, Loredana ha deciso di cambiare vita e lavoro, ora infatti è anche tornata ad essere giornalista pubblicista. Per il momento sta ancora valutando alcune proposte, ma sicuramente il suo futuro sarà ricco di novità.

In pochi sanno che la Lecciso, prima di conoscere Albano e avere dei figli, lavorava per un tv locale pugliese come giornalista, tant’è che è riuscita a conoscere il suo attuale compagno proprio grazie ad un’intervista. Tra i due è scoppiato subito l’amore e dopo poco sono nati i due figli Jasmine e Albano Junior detto Bido.

Loredana ora è pronta a dire addio al lusso e allo sfarzo per dedicarsi ad una nuova passione. Voi cosa ne pensate?