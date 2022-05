Uomini e Donne, la dama sconvolge il suo look e non solo: ecco le sue parole, anche in vista della fine di quest’edizione del programma.

Mancano ormai solamente pochi giorni alla fine dell’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne, con la scelta dei due tronisti che appare ormai dietro l’angolo; a dominare la scena del trono over sono invece Riccardo e Ida, che hanno avuto una furiosa discussione dopo un riavvicinamento importante.

Intanto, una dama che probabilmente verrà confermata nel parterre anche il prossimo anno, ha parlato del cambio di look e dei rapporti con le altre donne al programma; ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne: la dama sconvolge il suo look, l’intervista

Tra le protagoniste del parterre femminile, quest’anno, c’è stata anche lei: Sara Zilli, dama toscana che ha avuto diverse frequentazioni, da Biagio Di Maro (da cui era molto presa) passando per ultimo a Gianluca.

In una recente intervista con Uomini e Donne Magazine, la dama ha parlato della sua situazione sentimentale, rivelando come abbia voglia di condividere la vita quotidiana con qualcuno.

In ogni caso, nella sua vita sono pronti grandi cambiamenti, che riguardano anche look; la Zilli rivela infatti che presto taglierà i capelli, una decisione presa guardandosi allo specchio e sentendo i consigli delle amiche.

“Poi è anche vero che noi donne in genere ci tagliamo i capelli quando abbiamo l’esigenza interiore di cambiare le cose, è un segnale forte!” spiega la dama toscana, che poi ammette di avere un debole per gli uomini del Sud Italia nonostante l’ultima frequentazione con Gianluca non sia andata nel migliore dei modi.

“Nella mia esperienza i nordici possono essere più impostati e quasi più “cervellotici”, gli uomini del Sud mi coinvolgono di più“ rivela Sara. Riguardo a Stefania e Alberta, anche loro coinvolte nella frequentazione con Gianluca, spende belle parole, ma all’interno del programma al momento la Zilli non vede possibilità di stringere una forte amicizia con le altre dame.

“Al momento non c’è nessuna tra le mie compagne di avventura che mi piaccia come persona al punto da stringerci amicizia“ conclude al Magazine.