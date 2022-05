Uomini e Donne, clamoroso inganno da parte di Veronica e Matteo? Al pubblico la tronista continua a non piacere, ecco cosa succede.

Manca davvero pochissimo alla scelta dei due tronisti e, mentre nel trono over Ida e Riccardo continuano ancora a discutere, mettendo in scena un nuovo duro scontro, c’è molta curiosità intorno alla scelta di Luca e Veronica.

Salatino è indeciso tra Lilli e Soraia, mentre la Rimondi tra Matteo e Andrea; a quanto pare però, quest’ultima continua a non convincere per nulla il pubblico a casa.

Uomini e Donne: clamoroso inganno da parte di Veronica e Matteo?

Il percorso di Luca è stato sicuramente più lungo di quello di Veronica, che però in queste settimane ha avuto modo di lasciare solamente due corteggiatori; in molti però continuano a pensare che la Rimondi abbia già avuto un trascorso con Matteo, tanto che i due hanno dichiarato apertamente di avere un’amicizia in comune.

Sarà davvero Matteo, alla fine, la scelta di Veronica? E soprattutto: i due sono davvero d’accordo da tempo? Al momento, non c’è comunque nessuna segnalazione concreta sulla tronista, ma anzi la De Filippi ha speso per lei nelle scorse puntate bellissime parole.

“Sai una cosa che apprezzo tanto di te? Tutti quelli che hanno fatto i tronisti sono sempre andati a leggersi i pareri del web. Tu non sei cambiata di una virgola e non è facile, soprattutto alla tua età perché in qualche modo ti influenzano” l’elogio della De Filippi alla tronista.

Nella prossima settimana avremo sicuramente modo di assistere alle scelte dei due, col pubblico che è sicuro che Veronica sceglierà Matteo, mentre Luca nell’ultimo periodo sembra essersi avvicinato in maniera forse definitiva a Lilli.

Intanto, Ida e Riccardo non hanno nemmeno avuto il tempo di riprovarci che già hanno rotto, dopo la furibonda lite al centro studio; la Platano è apparsa davvero sconvolta, mentre Guarnieri ha dichiarato di averci messo un punto in maniera definitiva. Sarà davvero così, o i due ci sorprenderanno ancora?