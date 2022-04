Ida Platano: ecco il figlio, bellissimo

Ida Platano, avete mai visto il figlio della dama di Uomini e Donne? E’ davvero bellissimo come la mamma, eccoli insieme.

Da diverse stagioni ormai Ida Platano è una presenza costante nel parterre femminile di Uomini e Donne; dopo essere uscita con Riccardo Guarnieri (tra l’altro proprio di ritorno al dating show in queste settimane) la Platano è rientrata al programma, ma non ha avuto la fortuna che sperava di avere.

Mentre Ida cerca ancora l’uomo della sua vita, dopo le recenti delusioni con Diego e Alessandro, il suo cuore è sicuramente occupato da Samuele, il suo bellissimo figlio. Lo avete mai visto? Eccoli insieme.

Ida Platano: ecco il figlio della dama del dating show, bellissimo

Ida continua a cercare l’amore, ma il suo cuore è sicuramente colmo di sentimento per suo figlio Samuele, figura centrale nella sua vita; sia nel programma che nel corso di varie interviste, più volte la Platano ha sottolineato la centralità di suo figlio all’interno della sua esistenza, e degli sforzi fatti per crescerlo praticamente da sola.

“C’erano dei giorni in cui pensavo di non farcela. Tra i momenti più emozionanti e belli che ricordo ci sono i primi dentini, le prime parole. Quando mi ha chiamato mamma per la prima volta sono scoppiata in lacrime“ ha raccontato la dama in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi.

I due hanno un rapporto stupendo e Ida, attivissima (e seguitissima) sui social, non manca nel postare sul suo profilo alcuni momenti felici passati insieme a suo figlio; in una foto li vediamo ridere e scherzare, mentre in un’altra baciarsi, ma sempre con la costante di un amore palpabile tra i due.

“Prendere la decisione di avere un figlio è importante. E’ decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo” le toccanti parole di Ida a quest’ultima foto col figlio.

In attesa di trovare finalmente il compagno giusto, la Platano si gode il suo meraviglioso bambino donandogli tutto l’amore che lei, da mamma, è capace di donare.