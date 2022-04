Vediamo insieme come possiamo recuperare la colomba che magari ci è avanzata dal pranzo di Pasqua e trasformarla in un dolce buonissimo.

Oggi vogliamo proporre una ricetta che vi farà recuperare quei pezzi di colomba che sicuramente vi sono avanzati da Pasqua e creeremo insieme un’altro dolce dal sapore incredibile.

Come sempre, poi è assolutamente buonissimo e super veloce da fare, perchè nei giorni di festa, ed in quelli subito dopo a chi va di mettersi a cucinare troppo? Già è tanto tornare al lavoro dopo essersi riposati magari da sabato a lunedì.

Colomba: recuperala con queste ricetta furbissima

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo subito che cosa ci occorre, ovviamente oltre all’avanzo della nostra colomba:

400 grammi di colomba

450 grammi di ricotte

100 grammi di zucchero a velo

1 cucchiaino di essenza di vaniglia

100 grammi di cioccolato

1 tazzina di caffè

Iniziamo quindi il procedimento vero e proprio tagliando la nostra colomba a fette e poi la metà di questa a dadini che metteremo di uno stampo rivestito con la nostra amata carta forno, ovviamente vedere voi se tondo o quadrato, come preferite o quello che avete in casa.

Adesso cerchiamo di compattare il fondo della nostra torta per bene con le nostre mani e ci spennelliamo sopra circa i 2/3 del caffè che abbiamo preparato, ed iniziamo a preparare il nostro ripieno.

Prendiamo quindi la ricotta, che setacceremo e la lavoriamo poi con lo zucchero, aggiungendo quindi l’essenza di vaniglia, una volta che è tutto bel amalgamato lo inseriamo nella nostra torta.

Cerchiamo di lasciare un po’ di bordo, adesso possiamo prendere il cioccolato, ovviamente quello delle uova che abbiamo, e tagliarlo a pezzettino con le mani cercando di ricoprire tutta la superficie.

Adesso mettiamo gli altri pezzettini di colomba che ci erano avanzati e copriamo con il caffè, ed accendiamo il nostro forno che deve essere ben caldo a 200 gradi e poi possiamo infornare per circa 15 minuti.

Per essere pronta deve sembrare ben dorata, in caso negli ultimi minuti potete anche accendere il grill per far fare una bella crosticina alla nostra super torta con i resti della colomba di Pasqua.

Prima di portare a tavola lasciamola raffreddare un pochino ed ecco che il nostro super dolce è pronto a deliziare il palato dei nostri ospiti che rimarranno senza parole, credeteci, e vi chiederanno subito la ricetta!