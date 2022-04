Postura: rafforziamo questi muscoli con dei semplici esercizi

Ti piacerebbe riacquistare una postura corretta? Non preoccuparti, non è mai troppo tardi, ecco alcuni esercizi che ti aiuteranno a rafforzare i muscoli di tutto il corpo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Avere una postura corretta è importantissimo, per questo motivo è necessario educare i nostri figli sin da piccolissimi per evitare che in futuro possano avere problemi. Ma se ormai il danno è fatto, non preoccupatevi oggi vi sveleremo alcuni esercizi che vi consentiranno di riavere una postura perfetta.

Con il passare degli anni, i muscoli, subiscono un’usura e proprio per questo motivo è importante prevenire i problemi facendo sport e allenando il nostro corpo. Per le donne in menopausa è ancora peggio, infatti in questo periodo così complicato il corpo tende a sentire tutto il peso degli anni.

Esiste però un metodo che può aiutare ad alleviare queste sensazioni, si tratta di alcuni esercizi che consentono di rafforzare i muscoli, aiutandoci a mantenere una posizione corretta.

Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Postura corretta: ecco gli esercizi da fare

Per riottenere una postura corretta è necessario allenare i muscoli del nostro corpo, per questo motivo oggi vi sveleremo quali sono gli esercizi migliori.

Per prima cosa bisogna partire con un esercizio di carico, quindi aggrappatevi su una parete con una mano e state dritti. Poi mettetevi in una posizione di affondo, ora cercate di trovare il punto di maggior sforzo e tenete in tensione per circa 30 secondi. Poi invertite la posizione, fate questa operazione per 3 volte.

Il secondo esercizio è molto simile al classico ponte, per farlo dovete sdraiarvi a pancia in su e piegare le gambe. Ora accavallatele e rilassate schiena e collo tenendo le braccia lungo il corpo. Iniziate a sollevare il bacino, senza staccarlo eccessivamente dal pavimento.

Ricordatevi di non sforzare troppo il muscolo in questa posizione, potreste andare incontro a strappi al collo o alla schiena. Quando arrivate nel punto di maggior sforzo, cercate di tenere in tensione il muscolo per circa 30 secondi. Ripetete questo esercizio per almeno 3 volte.

Il terzo ed ultimo esercizio deve essere svolto a pancia in giù. Stendete bene i muscoli con le braccia lunghi i fianchi. Ora mettete la gamba destra a 90 gradi e piegate il ginocchio.

Ora spingete verso l’alto, ma il bacino dovrà rimanere completamente disteso, in questo caso dovete sentire lavorare i glutei. Quando avrete raggiunto la posizione di massimo sforzo, tenetela per circa 10 secondi. Ora ripetete l’esercizio per 4 volte.