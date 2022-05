Ballando con le stelle: Milly ci prova ancora con lei

Milly Carlucci prepara la prossima edizione di Ballando con le stelle: vuole assolutamente la sua partecipazione!

La diciassettesima edizione di Ballando con le stelle è prevista per il prossimo autunno, eppure sembra che Milly Carlucci stia già lavorando alla formazione del cast stellare. Nelle scorse settimane, in molti avevano ipotizzato che tra i partecipanti ci potesse essere Caterina Balivo, reduce del successo come giudice presso Il cantante mascherato. La sua presenza era data per certa, di conseguenza ci ha pensato la diretta interessata a smentire categoricamente la notizia, definendola una fake news.

Successivamente, è venuto il turno di Barbara D’Urso. La partecipazione della regina di Mediaset sarebbe un colpo grosso per la conduttrice di Ballando con le stelle, proprio per la difficoltà di passare dalla rete privata a quella pubblica. Anche in questo caso, non abbiamo ancora ricevuto conferma. Ora, è venuto il turno di un’attrice particolarmente amata dal pubblico italiano: Milly Carlucci la vuole a tutti i costi.

Milly Carlucci vuole Nancy Brilli a Ballando con le stelle!

Milly Carlucci aveva provato a conquistare Nancy Brilli già nel 2019, tuttavia – all’epoca l’attrice rifiutò gentilmente l’offerta. Sappiamo però che quando la conduttrice di Ballando con le stelle si mette in testa qualcosa, difficilmente si arrende di fronte ad un rifiuto. Di conseguenza, sembra che la Carlucci stia provando nuovamente a convincere Nancy Brilli a partecipare al suo talent show. Per riuscirci, si è infatti recata a Roma, insieme al compagno Angelo Donati, per assistere allo spettacolo teatrale dell’attrice.

Attualmente, Nancy Brilli è impegnata presso Teatro Parioli per la rappresentazione di Manola. A quanto pare, al termine dello spettacolo, Milly Carlucci ha raggiunto Nancy Brilli nel suo camerino per discutere con lei di progetti futuri. Nessuno sa con certezza cosa si siano dette le due donne, ma in molti hanno pensato che l’argomento fosse proprio la partecipazione dell’artista a Ballando con le stelle.

Nessuna delle due ha confermato o negato tale ipotesi, di conseguenza ci resta solo che sperare. Per scoprire se effettivamente Nancy Brilli parteciperà a Ballando con le stelle, dovremo attendere i primi mesi della stagione invernale. A questo punto, incrociamo le dita!