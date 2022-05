Federica Pellegrini, finalmente lo confessa: la nuotatrice parla ancora una volta della sua relazione con Matteo Giunta.

Dopo l’addio al nuoto, la ‘Divina’ Federica Pellegrini si sta pienamente dedicando alla sua vita privata, che pare davvero andare a gonfie vele; la relazione con Matteo Giunta è più solida che mai, tanto che i due convoleranno presto a nozze.

Questa però potrebbe non essere l’unica novità per la coppia; in una recente intervista col settimanale Chi, oltre a parlare nuovamente del matrimonio, la Pellegrini ha anche affrontato un altro argomento.

Federica Pellegrini, finalmente lo confessa: le parole della nuotatrice

Già in un’intervista a Verissimo di poco più che un mese fa, la Pellegrini aveva svelato la data e il luogo del suo matrimonio. “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia” aveva detto la campionessa a Silvia Toffanin.

La festa di nozze, come rivelato al settimanale Chi, sarà sicuramente emozionante; gli invitati dovrebbero essere circa 150-160, con la Pellegrini che si aspetta che sarà davvero una bella cerimonia, visto anche la chiesa dove si svolgerà.

Insomma, grandi aspettative per il matrimonio della ‘Divina’, che a quanto pare potrebbe avere altre novità; parlando di figli infatti, la Pellegrini apre sicuramente alla possibilità, con Giunta che sembra essere il più entusiasta dei due.

“Prima c’era la sua carriera, ora si apre un mondo” spiega Giunta nell’intervista, con la Pellegrini che aggiunge: “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione, no, fino alle nozze che devo bere“.

I due sembrano davvero affiatati e, dopo aver tenuta ‘segreta’ la loro relazione, annunciata a tutti subito dopo la fine delle Olimpiadi, stanno costruendo un futuro insieme; il primo grande passo sarà sicuramente il matrimonio, che si svolgerà indicativamente a fine agosto.

Di certo, l’evento sarà seguitissimo sia dagli esperti dei gossip che dai fan, che da tantissimi anni amano in maniera incondizionata la Pellegrini; coi suoi risultati sportivi si è assicurata di diritto un posto nell’Olimpo italiano e nel cuore di tutti.