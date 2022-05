XFactor: il conduttore sarà lei? Incredibile ha partecipato come concorrente!

Chi sarà il nuovo giudice nella prossima edizione di XFactor? Dalle prime indiscrezione sembrerebbe che sarà proprio un ex concorrente del programma. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vediamolo insieme. ù

Manca sempre meno all’inizio delle registrazioni di XFactor. Ora i fan della trasmissione si chiedono chi sarà il nuovo conduttore e soprattutto quali saranno i nuovi giudici. Per ora le indiscrezioni sono molto chiare, volete sapere quali sono i papabili nomi?

Da quanto dicono le ultime indiscrezioni sembrerebbe che quest’anno assisteremo a moltissimi colpi di scena. Ora i fan si chiedono chi sarà il nuovo conduttore di XFactor 2022? Purtroppo, Ludovico Tersigni, pare non sia stato confermato per la nuova edizione.

Ma le novità non sono di certo finite qui, infatti oltre ad avere un nuovo conduttore o conduttrice avremo anche dei nuovi giudici.

Insomma ci sarà una vera e propria rivoluzione nel cast di XFactor, ora sono spuntati i primi nomi. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

XFactor: nuova conduttrice e nuovi giudici, ecco chi potrebbero essere

A inizio giugno inizieranno le prime registrazione di XFactor, ora gli appassionati del programma non vedono l’ora di scoprire chi sarà presente nel nuovo cast.

Al momento Tv Blog ha rivelato i primi nomi che potrebbero prendere il posto di giudici, al momento troviamo Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico e Rkomi. Insomma un cast stellare, ora non ci resta che aspettare le prossime indiscrezioni per scoprire la verità.

Per quanto riguarda il conduttore, quest’anno potremmo rivedere sul palco un ex vincitrice del talent show.

Stiamo parlando di Francesca Michielin, ricordiamo che questa per lei non sarebbe la prima esperienza di conduttrice, infatti ha già presentato un programma per Sky Nature, ovvero Effetto terra.

Ora non ci resta che aspettare una sua conferma o smentita per scoprire la verità. Intanto continua il toto nomi, infatti tra i possibili conduttori è stata tirata in mezzo anche Victoria Cabello.

Per scoprire chi sarà realmente la nuova conduttrice non ci resta che aspettare ancora qualche giorno.

Intanto ricordiamo che le prime audizioni si terranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno a Milano. E sarà possibile assistere come pubblico. Voi cosa ne pensate?