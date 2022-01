Federica Pellegrini, l’annuncio che nessuno voleva sentire: le parole dell’ex-nuotatrice e campionessa olimpionica.

“La divina” Federica Pellegrini ha appeso il costume al chiodo lo scorso anno e, anche dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha iniziato ora in questo 2022 una nuova vita.

La longeva e vincente nuotatrice della storia del nostro paese per quanto riguarda il nuoto è pronta a tuffarsi in tante nuove avventure, compresa quella della maternità; di recente però, è arrivato l’annuncio che nessuno voleva sentire.

Federica Pellegrini, l’annuncio che nessuno voleva sentire: cosa è successo

Dopo aver annunciato il ritiro, la campionessa ha comunicato a tutti la notizia di diventare presto mamma; una nuova sfida totalmente inedita per la Pellegrini, che fino ad oggi si era esclusivamente dedicata sulla sua vita da atleta agonista.

In una recente intervista al settimanale Oggi però, Federica ha annunciato l’annullamento delle sue nozze con Matteo Giunta, suo compagno ormai da diversi anni; a quanto pare, i due attenderanno ancora un po’ per pronunciare il fatidico sì.

“Abbiamo deciso che è meglio rinviare all’anno prossimo. Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022. Ci si sposa una volta sola. E vorrei che accadesse in un contesto più sereno, fuori dal tunnel dell’epidemia” spiega la Pellegrini, travolta da un problema che purtroppo stanno incontrando molte coppie.

Nonostante la pandemia abbia portato conseguenze ben più gravi del rinvio di una cerimonia, sono in molte le persone che, per via della situazione, si sono trovate costrette a rivedere i loro piani oppure a festeggiare un evento così importante con tutte le limitazioni che l’emergenza Coronavirus impone.

Nemmeno il virus fermerà però l’amore di Federica e Matteo, nato proprio a bordo vasca; Giunta infatti prima di essere il suo compagno è stato anche il suo coach, nonché cugino dell’ex-fidanzato della nuotatrice, Filippo Magnini.

In attesa di saperne di più sulle nozze, la Pellegrini è impegnata come giudice di Italia’s Got Talent su Sky, nonché protagonista in streaming su Amazon Prime Video col documentario Underwater.