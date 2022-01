Un nuovo scandalo travolge Beppe Grillo, co-fondatore del Movimento Cinque Stelle. Anche l’ex ministro Danilo Toninelli potrebbe essere coinvolto.

Dopo lo scandalo del figlio Ciro, accusato di violenze sessuali, un nuovo uragano travolge il co-fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo. L’ex comico genovese è indagato – assieme all’ armatore napoletano Vincenzo Onorato, patron della compagnia di navigazione Moby – per traffico di influenze illecite. Negli atti della Procura di Milano figurano almeno una dozzina di messaggi tra i due nei quali l’imprenditore sollecita un intervento di Grillo, presso politici del suo partito, a favore della sua compagnia di navigazione, in concordato preventivo dal luglio scorso. Le prime chat risalgono al 2017, prima che venissero stipulati i contratti pubblicitari tra la Moby e la Beppe Grillo Srl e la Casaleggio Associati, tutti sottoscritti nel 2018. I contatti pero sarebbero proseguiti anche dopo gli accordi. Da quanto emerso, tra il 2018 e il 2019, Onorato avrebbe versato alla società di comunicazione di Grillo 120 mila euro all’anno per diffondere sul web contenuti redazionali a favore di Moby. Secondo i giudici si tratterebbe, in realtà, di un compenso apparente non già per sponsorizzazioni pubblicitarie ma per ottenere favori per la compagnia di navigazione da tempo in difficoltà finanziarie. Grillo, tuttavia, non sarebbe il solo tra i pentastellati a comparire negli atti della procura: tra le persone a cui Grillo si rivolgerebbe – su incitazione di Vincenzo Onorato – comparirebbe anche il nome dell’ex Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, oltre a politici Cinque Stelle vicini al Mise.