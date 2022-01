Temptation Island 2022, ecco quando va in onda e tutte le anticipazione: ciò che c’è da sapere sul programma Mediaset.

Tra i vari reality show proposti di Canale 5, pare che anche nel 2022 non mancherà Temptation Island, basato su un format americano e condotto per la prima volta (col nome Vero Amore) da Maria De Filippi.

Nonostante alcune voci degli scorsi mesi volevano la chiusura del programma, a quanto pare la nuova edizione si farà; Ultima Fermata (il presunto nuovo programma della De Filippi) non influenzerà la messa in onda del reality. Ma quando andrà in onda? Le anticipazioni.

Stando a quanto riporta Davide Maggio, il nuovo programma della De Filippi non dovrebbe partire prima di marzo, ma ancora non si parla di estate; salvo cambi di direzione repentini da parte di Mediaset quindi, la nuova edizione di Temptation Island si farà.

A confermarlo Tv Blog, che ha rassicurato tutti i fan del reality show, che dovrebbe regolarmente tornare in onda su Canale 5 quindi la prossima estate, o nei mesi iniziali o nei mesi finali.

C’è molta curiosità intorno alle nuove coppie che si metteranno in gioco, considerando come (ovviamente dall’edizione “classica”) spesso molti nomi diventano noti all’interno del mondo dello spettacolo; il recente caso di Tommaso Eletti, che dopo il programma è stato chiamato al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda Ultima Fermata invece, sembra sia già stata registrata la prima puntata “pilota”, che deciderà le sorti del programma; la produzione insieme alla De Filippi deciderà se andare avanti o meno, ma i segnali sono buoni considerando come da un’ iniziale programmazione per Italia 1 si stia ora parlando di Canale 5.

Come l’altro programma, anche Ultima Fermata parlerà di coppie in crisi, anche se non ci sarà né un’isola né tanto meno tentatori e tentatrici; il nuovo format piacerà al pubblico? La De Filippi, in questo senso, pare essere sempre una garanzia.