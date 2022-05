Vediamo insieme una ricetta super facile e veloce che farà impazzire gli amanti del cioccolato ma non solamente loro!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta anche per chi sta seguendo un regime controllato di alimentazione in vista dell’estate e perchè vuole star meglio con se stesso, ma senza rinunciare assolutamente al dolce.

Come sappiamo spesso viene visto come alimento da escludere a priori, ma se facciamo attenzione una piccola coccola possiamo concedercela senza troppi problemi, l’importante, come in tutte le cose è il non esagerare.

Torta solo cioccolato: ottima e con 55 calorie!

Avete potuto leggere dal titolo che questa bontà al cioccolato ha solamente 55 calorie per fetta perchè al suo interno non troviamo ne farina, ma nemmeno lievito o zucchero e neppure latte.

I passaggi e gli ingredienti di questa bontà al cioccolato sono super facili e gli ingredienti addirittura 3, quindi vediamo subito cosa ci occorre:

uova 5 grandi e a temperatura ambiente

cioccolato fondente 350 g

burro 75 g

Come prima cosa dobbiamo accendere il forno a 180 gradi e farlo riscaldare poi prendere una tortiera da 22 centimetri e la carta forno che dobbiamo bagnare e strizzare per farla aderire in modo perfetto a tutti i bordi.

In alternativa potete mettere un pochettino di burro e poi cospargere del. cacao in polvere, ma è solamente un dettaglio in più, va benissimo la prima scelta, poi prendiamo il cioccolato e facciamolo sciogliere a bagnomaria insieme al burro.

Ovviamente non aggiungendo zucchero decidete voi quale cioccolato prendere e se nel caso ne va aggiunta una piccola puntina, si deve solamente sciogliere mi raccomando non troppo.

Poi rompiamo le nostre uova in un’altro contenitore e lasciamo andare con lo sbattitore elettrico per circa 5 minuti, dovremmo avere una sorta di spuma densa e super soffice, adesso mettiamo dentro il nostro cioccolato.

Dobbiamo amalgamare il tutto alla perfezione e poi mettiamo il composto nella nostra tortiera che in precedenza abbiamo rivestito con la carta da forno, e mettiamola dentro per 45 minuti.

Lasciamola sempre un po’ freddare prima di mangiarla ma rimarrete senza parole per l’incredibile risultato che avrete, e se volete rendete tutto più goloso servite sul piattino anche una pallina di gelato alla vaniglia o una spruzzatina di panna!