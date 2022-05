Uomini e Donne, matrimonio in vista per la coppia? L’indizio sembra essere davvero indicativo, ecco cosa sta succedendo tra loro.

Con l’estate alle porte, il pubblico si sta preparando a salutare il dating show, che in queste ultime puntate ha comunque ancora molto da dire fra le scelte del tono classico e le ultime frequentazioni del trono over (con Ida e Riccardo pronti al colpo di scena).

Nel frattempo, un’ex-protagonista del programma è finita nuovamente sotto i riflettori, visto che secondo un indizio sarebbe pronta a sposarsi col suo compagno. Succederà davvero?

Uomini e Donne, matrimonio in vista per la coppia? Ecco l’indizio

In molti si ricorderanno di Giorgia Lucini, classe ’92 e originaria di Nettuno arrivata al programma di Canale 5 prima come corteggiatrice e poi successivamente prendendosi la scena come tronista.

Il suo percorso si è concluso con la scelta di Manfredi, ma la storia si è poi conclusa una volta lontani dal programma; la Lucini ha ritrovato l’amore fra le braccia di Federico Loschi, padre dei suoi figli e con cui è tornata dopo la crisi degli scorsi mesi.

I due sembrano essere davvero innamorati, tanto che presto potrebbero magari sposarsi; l’indizio arriva da un evento recente che ha visto coinvolta proprio la Lucini.

A quanto pare infatti, l’ex-tronista ha ricevuto la confermazione, sacramento della Chiesa Cattolica conosciuto da tutti come cresima; “Una giornata importante per la bimba Gio… La Cresima a 30 anni” le simpatiche parole di Federico.

Ma perché Giorgia ha deciso di ricevere proprio ora questo sacramento? I fan sanno bene che, per sposarsi in Chiesa, è necessario aver ricevuto la cresima e dunque stanno ipotizzando che Giorgia voglia sposarsi con Federico.

Sarà davvero così? In caso, ci saranno di sicuro novità; intanto, l’ex-tronista si è goduta la giornata al fianco della sua famiglia e delle persone che le vogliono bene. “Non ne sapevate nulla, ma neanch’io quasi, ma Ieri la mia cresima e al mio fianco alcune delle mie persone del cuore…“ scrive nella conclusione della didascalia che accompagna le foto dell’evento.