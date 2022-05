Un altro domani: la nuova soap di Mediaset che vi stupirà

Un altro domani: quando andrà in onda la nuova soap opera di Canale 5? Scopriamo i dettagli di questa nuova serie.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova avvincente soap opera, che andrà in onda su Mediaset. La sua trama è molto particolare e già in molti non vedono l’ora che inizi. Andiamo a scoprire qualcosa in più su questa nuova soap, intitolata “Un Altro Domani”.

La prima puntata andrà in onda il 6 giugno 2022 su Canale 5, alle ore 16.00 circa. Questa serie è strutturata in modo diverso da tutte le altre: infatti, si aprirà con Julia che presto dovrà convolare a nozze e troverà un vecchio diario della nonna Carmen.

Dopo questo fatto, la storia si svilupperà in due parti: quella dei giorni nostri e parallelamente degli anni ’50.

Ma cosa succede nelle prime puntate? Questa nuova soap opera vedrà come protagonista la giovane Carmen Villanueva, che, in Guinea e negli anni ’50, andrà alla ricerca del padre Francisco, che in quei luoghi un’azienda con un gran numero di schiavi di colore al suo servizio.

Un altro Domani: quando andrà in onda e la trama

Sin dalle prime battute della serie si capirà il carattere della giovane che riuscirà a convincere Kiros Nsue a portarla a fare un giro prima del ritorno a casa. Ma si verificherà un incindente: infatti, l’auto s’impantanerà nel fango e il padre preoccupato e irato se la prenderà con Kiros.

Nonostante il suo carattere, la giovane sarà attratta da quei luoghi e deciderà di rimanere. Ma non sarà sola: infatti, attorno alla sua figura ci saranno diversi personaggi, come ad esempio l’importante imprenditore Ventura Vélez de Guevara e suo figlio Victor e la socia e amante del padre Patricia Godoy.

La trama, come abbiamo detto già prima, poi si sposterà ai giorni nostri: qui troveremo la giovane nipote Julia Maria Infante, che troverà i diari della nonna e cercherà di ricostruire tutta la sua storia.

Cosa ne pensate di questa nuova soap opera? Un altro domani ci terrà compagnia per molto tempo, dato che sono 255 puntate ed andrà in onda dal lunedì al venerdì.

Vi ricordiamo l’appuntamento con la nuova soap di Canale 5: inizierà il 6 giugno 2022 alle 16.00 circa.