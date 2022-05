Miopia: si può curare veramente? Ecco le ultime voci

I problemi alla vista sono spesso tra i più invalidanti. Ma è possibile curare la miopia e risolvere il problema? Ecco le ultime novità

La vista è uno dei sensi più importanti in assoluto, ma purtroppo è anche uno dei più precari in quanto, con il passare degli anni, gli occhi possono appesantirsi sempre di più con una conseguente riduzione della vista. C’è, infatti, chi con il passare del tempo ha sempre più difficoltà a guardare oggetti vicini o figure e altri oggetti più lontani.

Nel primo caso si tratta di astigmatismo, mentre nel secondo viene chiamata miopia. Si tratta, in quest’ultimo caso del disturbo della vista più frequente in assoluto in quanto colpisce oltre il 30% della popolazione europea. Ma è possibile curarla e risolvere il problema?

Miopia, ecco quali sono i trattamenti

La miopia è uno dei disturbi che riguardano la vista più diffusi in assoluto. Si tratta prevalentemente della riduzione della vista da lontano, oltre ad un’accentuata difficoltà nel mettere a fuoco figure ed oggetti. A volte, la miopia viene accompagnata da altri disturbi, come l’astigmatismo e la presbiopia, che peggiorano la situazione.

Sebbene non ci sia una causa univoca che porta alla comparsa della miopia, esistono tre fattori principali che concorrono all’insorgenza di questo disturbo. A causare la miopia, infatti, potrebbe essere un’eccessiva dimensione del bulbo oculare, una maggiore curvatura della cornea o del cristallino o, infine, un eccessivo potere refrattivo del cristallino.

Uno dei sintomi principali della miopia, ovviamente, è quella di avere una sempre maggiore difficoltà nel distinguere figure, oggetti e persone abbastanza lontane dal chi guarda. Tuttavia, oltre alla visione sfocata la miopia può portare ad alcuni “tic” come l’abitudine di strizzare gli occhi per rendere più nitida la figura che si cerca di mettere a fuoco.

Il miglior trattamento per la miopia è certamente quella di mettere gli occhiali (dopo un’attenta visita dall’oculista) o le lenti a contatto. Tuttavia, in molti si chiedono se è possibile curare la miopia e risolvere il problema. A questo proposito esistono soluzioni particolarmente efficaci come i trattamenti di chirurgia refrattiva laser: PRK. Smile e Femtolasik.

Questi trattamenti, però, devono essere attentamente valutati prima di essere eseguibili. Ognuno di noi è diverso e non sempre i trattamenti laser sono possibili per tutti. L’operazione laser consiste in una intervento di circa 15 minuti per ciascun occhio e sono completamente indolori.