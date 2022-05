Piccioni: come allontanarli definitivamente dal balcone in modo naturale

C’è un modo metodo del tutto naturale per allontanare i piccioni dai vostri balconi. Sapete qual è? Scopriamo insieme.

Se anche voi avete molti piccioni che spesso vengono sul vostro balcone, oggi vi daremo qualche consiglio per allontanarli.

Nei vari negozi specializzati, si possono trovare tanti rimedi che però risultano essere molto dannosi per questi uccelli.

In questo articolo, quindi cercheremo di capire come fare ad allontanarli con rimedi naturali e che non risultino essere dannosi per i volatili.

I piccioni hanno paura degli uccelli predatori, come ad esempio aquile e falchi. Per questo motivo si potrebbe utilizzare uno spaventapasseri, che potrebbero assumere queste sembianze. È un rimedio senza dubbio, ma non è tra i più efficaci, in quanto alla fine i piccioni potrebbero abituare.

Piccioni: come evitare di farli venire sul balcone

Questi volatili hanno paura anche dei gufi: quello che potreste fare è disegnarne alcuni da applicare alla finestra o balcone.

Anche le girandole colorate potrebbero fare al caso vostro: i colori accesi, il movimento in caso di vento, il riflesso, possono spaventare i piccioni. Per questo motivo il consiglio è quello di metterne alcune dentro i vasconi o i vasi del vostro balcone.

Dato che hanno paura della superficie riflettente, potreste usare anche specchi o vecchi cd. Oppure per creare lo stesso effetto, potreste utilizzare anche la carta stagnola o la carta dell’uovo di Pasqua: potete tagliarla a strisce e appenderle.

Anche le spezie, come il pepe, il peperoncino o la cannella, possono esservi d’aiuto. Infatti, l’odore di queste spezie potrebbe far allontanare i piccioni in quanto potrebbero rappresentare un segnale di pericolo.

Nei vari negozi specialisti si vendono anche altri prodotti, come ad esempio miscele di oli essenziali, che sono resistenti all’acqua. Li potete anche mettere sui tetti e sui terrazzi.

È importante che non lasciate il cibo sui vostri balconi: se avete un cane o un gatto sarebbe meglio evitare di lasciare i loro croccantini alla portata dei piccioni.

Infatti, questi volatili sono attratti dal cibo. Ma non solo: cercate di eliminarne ogni traccia, in modo tale che i piccioni non vengano più sul vostro balcone.

Allora cosa ne pensate di questo articolo? Vi è stato utile?