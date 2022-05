Uomini e Donne, Maria completamente senza parole: le ultime puntate del dating show stanno regalando emozioni e polemiche.

Mancano poco più di due settimane alla fine dell’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne, ma il dating show di Canale 5 sembra aver ancora molto da dire; su tutti, i tronisti attualmente rimasti, Luca e Veronica, devono ancora scegliere con chi uscire dal programma.

Oltre alle polemiche del trono over, anche il trono classico propone situazioni che lasciano la De Filippi perplessa, così come tutto il pubblico; questa volta, al centro dell’attenzione è il comportamento di Luca Salatino.

Uomini e Donne, Maria completamente senza parole: il comportamento di Luca, il pubblico con Soraia

Dopo la scossa data da Aurora, che ha lasciato quasi subito il programma, Luca Salatino ha ripreso il suo percorso esclusivo con Lilli e Soraia, anche se con quest’ultima sembrano esserci dei problemi.

La corteggiatrice si è sentita lasciata in disparte e si è detta ferita per il comportamento di Luca, che dal canto suo si lamenta da tempo della mancanza di baci e sente ora la corteggiatrice troppo distante.

Al contrario, Lilli sta guadagnando punti nei confronti del tronista ed appare disposta a tutto per lui; per questo, dopo aver visto le due esterne al centro studio, il tronista ha scelto di ballare con Lilli.

La De Filippi ha provato in tutti i modi a far capire a Luca il punto di vista, più che lecito, di Soraia. “Fai sempre la stessa domanda: ‘senti qualcosa di diverso?’. Però, non ascolti la risposta! Lei ha detto che si sta curando le ferite, non che non sente le stesse cose” le parole di Maria a Luca, per invitarlo a riflettere. Salatino non sembra però convinto e si aspetta di più dalla sua corteggiatrice, che in studio si è messa a piangere ed è apparsa molto in difficoltà a livello emotivo.

Il pubblico è tutto dalla parte di Soraia, tanto che in molti sul web, dopo quanto visto, invitano la corteggiatrice a lasciare il programma, perché secondo molti Luca vuole una ragazza che gli dica sempre di sì. Il tronista alla fine sceglierà davvero Lilli, oppure ci sarà un colpo di scena?