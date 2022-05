Uomini e Donne, Maria ha dei sospetti su di lei: le ultime puntate del dating show sono sicuramente ricche di colpi di scena.

Solo qualche settimana e il dating show di Canale 5 saluterà tutti quanti fino a settembre; nel frattempo però, tutti gli spettatori sono ancora in attesa della scelta dei due tronisti, Luca e Veronica.

Proprio quest’ultima però, ultima ad arrivare sul trono, sembra non convincere pienamente Maria De Filippi, nonostante durante le recenti puntate l’ha difesa; il pubblico pare invece avere un’idea chiara sulla tronista.

Uomini e Donne, Maria ha dei sospetti su di lei: Veronica sceglierà Matteo?

Da diverso tempo ormai, il pubblico ha notato il diverso atteggiamento di Veronica nei confronti di Matteo, quasi come se fosse lei a corteggiare lui e non viceversa; dall’altra parte c’è invece Andrea, che spesso non riesce ad accettare i comportamenti della Rimondi.

Di recente, i tre sono finiti al centro studio per guardare le rispettive esterne, entrambe finite con un bacio; Andrea però, vedendo i comportamenti della tronista e soprattutto le sue parole, ha reagito molto male alla vista del bacio ed ha abbandonato lo studio, per poi rientrare.

“Ho visto 3mila tronista che hanno baciato tante corteggiatrici lo stesso giorno. Non è stato lo stesso giorno. Ma anche se fosse stato lo stesso giorno!” ha puntualizzato la De Filippi, con la Rimondi che si è difesa dagli attacchi di Andrea.

I commenti sul web però sembra che facciano trasparire un’idea omogenea del pubblico: Veronica, visti i suoi comportamenti, ha già scelto Matteo e la sta tirando semplicemente per lunghe per una questione di tempistiche del programma.

Il pubblico ipotizza dunque sul percorso della Rimondi, iniziato solamente da qualche mese; di sicuro, nelle prossime settimane assisteremo alla scelta sia della Veronica che di Luca, che pare essere davvero agli sgoccioli con le sue due corteggiatrici, Soraia e Lilli.

Quanto al trono over, potrebbero esserci grandi sorprese anche per quanto riguarda Ida e Riccardo, che in questo finale potrebbero sorprendere tutti quanti con una mossa a sorpresa.