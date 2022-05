Vediamo insieme quanto viene questo incantevole abito che ha indossato la super amata Maria De Filippi, stupendo tutti.

Come sappiamo lei è veramente la regina della televisione, e in una sua ultima apparizione in televisione ha indossato un bellissimo abito di pizzo che ha lasciato a bocca aperta molte donne, e non solo.

Quindi è partita la caccia a capire di che brand fosse ed il suo costo, o magari a trovare qualcosa, con un prezzo più abbordabile per tutte le donne, che magari vedendolo indosso a lei sono rimaste stupite dall’abito.

Maria De Filippi: abito bellissimo ma veramente costa così?

Iniziamo con il dire che il vestito ha scatenato anche altre domande, ovvero se fosse nero o viola sul web, perchè quest’ultimo colore si dice che non porti benissimo in televisione, ma è solamente un detto, ovviamente.

Maria, infatti ha un elegantissimo abito nero di una nota casa di moda italiana, di un bel viola prugna, come quello che vi abbiamo mostrato che ha messo durante la puntata del serale di Amici.

Ma sapete di chi? E’ di Valentino ed ha un costo notevole, si aggira attorno ai 2900 euro, quindi non assolutamente alla portata di tutte le donne, ma possiamo assolutamente prendere spunto per magari una cerimonia.

Se leggiamo sul sito, l’abito è in pizzo e riesce a valorizzare al massimo tutte le donne che lo indossano grazie alla sua bellissima linea, l’eleganza poi è assolutamente fuori discussione.

Il pizzo ha un motivo floreale, e su internet lo si vende anche con un cintura in vita che esalta questo punto, in modo ancora più marcato, ha una chiusura con una cerniera dietro di se ed il colore viene descritto con “Ripe Plum”, che tradotto vuol dire prugna.

Ma dal piccolo schermo non si capisce bene il colore e per questo motivo sono scattate mille domande se l’abito fosse nero o viola, ma poi con una luce maggiore si è capito che era sul prugna.

Maria ha ricevuto moltissimo complimenti per l’abito scelto ed effettivamente le stava molto bene non trovate? E poi è un’ottima idea per un vestito che possiamo mettere in questo mese che da il via a varie celebrazioni, dalle comunioni ai matrimonio, cosa ne pensate?