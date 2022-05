Andrea Bocelli: nuovi problemi per lui, ecco cosa è successo

Nelle scorse ore, Andrea Bocelli è stato vittima di un furto, nella sua villa a Forte Dei Marmi. Andiamo a leggere cosa è successo.

Momenti difficili per il tenore Andrea Bocelli. Nelle scorse ore, infatti, è stato vittima da parte di un gruppo di malviventi che sono entrati nella sua villa a Forte Dei Marmi, nel quartiere di Vittoria Apuana.

Da quanto riporta il Giornale, il personale di servizio ha trovato il cancello aperto ed il portone che era stato forzato ed ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Dalle prime indiscrezioni, infatti, i ladri si sarebbero introdotti nella villa del tenore scavalcando il cancello e forzando il portone d’ingresso, appunto. Il tutto è successo nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio.

Ancora non si conosce il valore di quello che è stato sottratto, ma Andrea Bocelli e la sua famiglia non erano presenti, dato ci sono in corso alcuni lavori di strutturazione della villa. Inoltre, dal 3 maggio il tenore inizierà il suo tour europeo partendo da Amsterdam.

Andrea Bocelli: furto nella sua villa a Forte Dei Marmi

Andrea Bocelli è stato avvisato dal personale di servizio, ma come abbiamo già detto, non è facile ancora quantificare ciò che è stato rubato. Ma dato che non ancora non ci abitava nessuno non dovrebbe essere di alto valore.

Per il tenore questo non è il primo furto nella villa a Forte Dei Marmi. I malviventi ci hanno già provato due volte: la prima a luglio di 4 anni fa, quando Andrea Bocelli e sua moglie si trovavano all’interno dell’abitazione e dei ladri hanno cercando di scavalcare il cancello, ma la sorveglianza sono riuscito a fermarli prima di compiere la rapina.

La seconda volta, invece, successe un mese più tardi dal primo tentativo di furto, quando a casa non era presente nessuno. Anche questa volta, fu il personale domestico ad avvisare del tentativo di furto, dato che anche questa volta non riuscirono a rubare nulla.

Questi episodi hanno turbato non poco la vita di Andrea Bocelli. Di questa terza rapina, il tenore, però, non ha ancora preferito dire nulla.

Dal 3 maggio, in ogni modo, riprenderà il tour del tenore Andrea Bocelli, che toccherà le più importanti città europee.