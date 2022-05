Dolce light al cucchiaio, una bontà divina al caffè

Vi sembrerà un gelato o una mousse allo yogurt ma non è assolutamente nessuna delle due, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa ci occorre per questa incredibile bontà:

1 tazzina di caffè abbondante

Dolcificante preferito

250 gr di formaggio fresco quark

Iniziamo con la preparazione vera e propria, che non sappiamo neanche se definirla così perchè di una facilitò disarmante, e questa ricetta proteica conquisterà tutti, fidatevi di noi, ma iniziamo mettendo il formaggio in un contenitore.

Poi aggiungiamo qualche goccia di dolcificante ed una tazzina, bella piena, di caffè, poi prendiamo lo sbattitore elettrico e facciamo in modo che venga una bella crema, possiamo ovviamente, anche usare la frusta a mano, ci vorrà solamente qualche minuto in più.

Adesso mettiamo la nostra crema in delle mono porzioni, oppure una unica e mettiamo nel nostro frigorifero dove dovrà rimanere per circa 120 minuti, ed ecco che il dolce è pronto, da non credere!

E siamo assolutamente certi che non avanzerà assolutamente nulla! Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette velocissime ma che riescono a far felice la nostra mente ed il nostro cuore, anche se siamo a dieta.