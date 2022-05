Puzza di fumo? Ecco come eliminarla da casa facilmente: i metodi per non far rimanere più l’odore nell’abitazione.

Come ben sappiamo, sono tantissime le persone che fumano e, oltre ad essere dannose per la salute, sigarette e simili lasciano un odore piuttosto sgradevole nell’ambiente circostante.

Se qualcuno fuma in casa poi, l’odore arriva a depositarsi su pareti, soffitto, mobili e tappezzeria, ‘restando’ nell’appartamento; come fare quindi per eliminare la puzza di fumo? Ecco i trucchi per farlo in maniera pratica e veloce.

La puzza del fumo in casa, oltre a risultare fastidio, può dare un senso (specie ai nostri ospiti) di sporcizia, oltre a sovrastare gli odori ‘buoni’ presenti nell’appartamento.

Esistono però diversi metodi per rimuovere questo forte odore dal proprio appartamento (magari in una casa appena comprata o presa in affitto) in modo tale da non doverla più sopportare.

Il primo riguarda l’utilizzo dell’aceto: come sappiamo, questo prodotto naturale è utile per la pulizia in generale e ci viene in aiuto anche per rimuovere gli odori nel nostro ambiente. Basterà dunque mischiare ad un quarto di bicchiere d aceto bianco dell’acqua calda e mettere poi in un contenitore in alto nella nostra casa, lasciandolo per circa 3 giorni.

Stessa operazione la possiamo fare con i fondi di caffè; anche questi, posizionati in un contenitore in alto da tenere per circa una settimana, sono utilissimi per neutralizzare gli odori.

L’altro elemento che può essere nostro alleato contro la puzza di fumo è la sabbia, molto spesso utilizzata nei posaceneri degli ambienti all’aperto, pubblici o delle attività commerciali; la sabbia evita infatti che il fumo (specie dei mozziconi) si diffonda.

In generale comunque, per evitare il proliferarsi di cattivi odori è importante pulire costantemente l’appartamento, anche mobili e tessuti, lasciando spesso arieggiare; anche pulendo i posaceneri che sono presenti in casa potremo contenere il diffondersi dell’odore del fumo, lasciando il ‘campo’ a profumi magari scelti da noi per i vari ambienti della casa.