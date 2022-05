Pancia: con questi infusi si sgonfia in un baleno

Desideri sfoggiare una scultorea pancia piatta in occasione dell’estate? Ecco gli infusi perfetti per il gonfiore addominale.

L’inizio dell’estate ci porta inevitabilmente a dover fare i conti con la nostra forma fisica. I maglioni pesanti e i pantaloni lunghi lasciano il posto a vestitini, pantaloncini e – soprattutto – costumi. Per questo motivo, occorre rimboccarsi le maniche per perdere quei chili di troppo acquisiti durante la stagione fredda.

A proposito di questo, nell’eventualità in cui doveste cominciare ad avvertire gonfiore, soprattutto nella zona addominale, vi consigliamo tre infusi perfetti per drenare il corpo. In questo modo, in occasione dell’inizio dell’estate, avrete la possibilità di sfoggiare orgogliosi una meravigliosa pancia piatta.

Pancia piatta e addome scolpito: gli infusi utili

Oltre all’esercizio fisico e alla scelta di seguire un regime alimentare dietetico, è possibile stimolare ulteriormente il metabolismo attraverso l’assunzione di determinati infusi e tisane. Per sfoggiare un addome scolpito infatti, non basta distruggere il corpo con sessioni infinite di addominali, ma occorre anche eliminare i liquidi in eccesso. Per drenare il corpo, l’unica soluzione risiede nel consumo di acqua e tisane che aiutino l’organismo a depurarsi con la conseguente eliminazione del gonfiore.

Tra gli infusi più efficaci non possiamo non fare riferimento al succo di mirtillo: parliamo di un alimento che contiene moltissimi antiossidanti – utili per combattere i radicali liberi – capace di stimolare organismo nella perdita di peso e dell’eliminazione dei liquidi. Il succo di mirtillo, diluito con un po’ d’acqua e con l’aggiunta di qualche goccia di limone, si rivelerà l’alleato perfetto per combattere la ritenzione idrica e per ottenere la tanto agognata pancia piatta.

Oltre al succo di mirtillo, altri due infusi consigliati sono il tè nero e il tè bianco. Il primo ricco di antiossidanti proprio come il succo di mirtillo, rappresenta anche uno stimolo per il nostro sistema immunitario, tanto che il suo consumo viene spesso associato all’inverno con l’obiettivo di combattere le influenze stagionali.

Infine il tè bianco, decisamente meno conosciuto, oltre ad aiutarvi ad ottenere la tanto agognata pancia piatta, vi permetterà di rafforzare il sistema cardiovascolare e di contrastare l’invecchiamento cellulare. Grazie alla presenza di antiossidanti infatti, il tè bianco ha il potere di combattere i radicali liberi, principali responsabili dell’ossidazione delle cellule.