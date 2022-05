Ballando con le stelle, arriva una conduttrice famosa di Mediaset? Il programma potrebbe ospitare un volto noto della tv.

In vista dell’estate, cominciano ad intensificarsi sempre di più i rumors intorno alla nuova edizione di Ballando con le stelle, che come al solito sarà protagonista dell’autunno di Rai 1 (salvo cambiamenti imposti dal Mondiale di Calcio 2022 in Qatar e non solo).

Al momento, non ci sono conferme, ma già sono cominciati a trapelare i primi nomi dei partecipanti; tra questi ci sarà anche un noto volto della Mediaset? A lanciare la proposta lei stessa.

Ballando con le stelle, arriva una conduttrice famosa di Mediaset? Le sue parole

In una recente intervista al settimanale NuovoTV, l’attrice, conduttrice e annunciatrice tv Emanuela Folliero si è detta prontissima per scendere in pista e partecipare al programma di Milly Carlucci.

“Per Milly Carlucci sarebbe una sfida farmi ballare” spiega, sottolineando il suo rapporto non idilliaco con il ritmo e di essere parecchio scoordinata, non avendo mai ballato.

Nonostante questo, la Folliero sarebbe prontissima ad accettare la sfida, nonostante di recente abbia avuto dei piccoli problemi rompendosi una gamba. “Se da qui a settembre non mi romperò qualcos’altro, sarei pronta a vivere questa nuova esperienza televisiva“ rivela la conduttrice, utilizzando anche un po’ di ironia.

Nel caso la Folliero venisse davvero chiamata a partecipare, sa già come si comporterebbe coi giurati, che svolgono un ruolo fondamentale nel programma. “Se i giurati mi criticassero per il mio modo di danzare, penso che darei loro ragione, ma se le critiche fossero rivolte alla mia persona, ovviamente non le accetterei” spiega.

La conduttrice sembra dunque pronta, anche se alla fine l’ultima parola spetterà alla produzione e alla Carlucci; di certo nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma la Folliero ha anche altri progetti che vorrebbe fare, tra cui un programma con la sua amica di vecchia data Patrizia Rossetti.

Chi saranno i nuovi ballerini del programma della Carlucci? I nomi che stanno circolando portano entusiasmo tra i fan e, anche la prossima edizione, sarà sicuramente emozionante.