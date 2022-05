Lenzuola, i pericoli che si possono nascondere dentro sono tanti; importante mantenerle sempre pulite cambiarle costantemente.

Le lenzuola sono degli oggetti fondamentali nelle nostre camere da letto, che permettono di farci dormire comodi e puliti; sono tantissime le tradizioni, anche popolari, legate alle lenzuola, ma è davvero importante mantenerle igienizzate.

Oltre al sudore che può rimanere dopo che dormiamo, ci sono anche altre sostanze che possono accumularsi sulle lenzuola e non fare per nulla bene; ecco quali e come pulirle al meglio.

Lenzuola, i pericoli che si nascondono sono tanti: ecco quali e come pulirle

Ospitandoci ogni notte, le lenzuola possono anche accogliere varie briciole, oppure resti della pelle, capelli, sudore e via dicendo. Tra le varie altre sostanze può capitare ci siano tracce d’urina, oppure di sangue per qualche escoriazione cutanea di cui nemmeno ci rendiamo conto.

Funghi e batteri possono dunque accumularsi giorno dopo giorno sulle nostre lenzuola, rendendole non propriamente igieniche; per questo, tutti sappiamo che vanno cambiate costantemente, proprio per garantire una pulizia continua.

Ma come fare per lavare al meglio le lenzuola? Oltre ai vari detersivi per la lavatrice, c’è un metodo tutto naturale utile ad eliminare funghi e batteri; stiamo parlando dell’utilizzo di aceto, limone e bicarbonato, tre alleati molto potenti per la pulizia.

Per variare poi, si possono utilizzare anche gli oli essenziali, utili non soltanto a pulire ma anche per dare un piacevole profumo naturale alle nostre lenzuola. Con qualche piccola accortezza, possiamo mantenerle sempre pulite e dormire nel miglior modo possibile.

Le lenzuola sono anche spesso motivo di attenzione per quanto riguarda l’estetica; che siano con qualche fantasia oppure a tinta unita, la scelta del colore e dello stile può variare a seconda di come decidiamo di arredare la camera.

A prescindere dalla scelta estetica, che varia a seconda dei gusti, l’importante è tenere le lenzuola sempre pulite per dormire letteralmente ‘sogni tranquilli’, sia che si tratti di un letto matrimoniale sia che si tratti di un letto singolo.