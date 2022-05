Supermercato: attenzioni alle offerte, non è sempre tutto oro!

Bisogna prestare la massima attenzione alle offerte quando si fa la spesa al supermercato, potrebbero nascondersi delle “sorprese”.

Quando si può risparmiare perché non farlo, soprattutto dopo gli aumenti di alcuni alimenti negli ultimi anni. Le famiglie cercano in ogni modo di risparmiare un po’, quando è possibile sia sulle bollette che sulla spesa.

I discount sono presi più di mira dalle persone, dove le offerte forse sono un po’ di più. Si preferisce prendere di più i prodotti in offerta: sui volantini sono pieni di questi prodotti che costano meno.

Ma dovremmo fare molta attenzione quando ci rechiamo al supermercato, dato che dietro queste offerte si potrebbero nascondere delle brutte sorprese.

Sicuramente sarà capitato a molti, che pensando di risparmiare qualcosa invece andavamo a spendere di più.

Spesa al supermercato: attenzioni alle offerte!

Il produttore, infatti, ha pensato a delle piccole strategie che gli permettono di guadagnare sempre di più.

Chi invece compra, non si accorge di nulla, pensando di aver fatto un grande acquisto. Quello che vi possiamo consigliare di quando andate a fare la spesa è di osservare bene le offerte.

Questa strategia di cui vi abbiamo parlato sopra si chiama shrinkflation, che deriva dall’inglese: shrink significa restringere, mentre inflation significa inflazione.

Quello a cui dovrete prestare particolare attenzione è che alcuni prodotti potrebbero essere in pacchi più piccoli, pur non avendo cambiato il prezzo.

O se il pacco è uguale, all’interno la quantità potrebbe essere di meno. Così facendo, i produttori ci hanno guadagnato.

L’esempio più semplice che possiamo fare è questo: all’interno del vostro pacco di biscotti ce ne dovrebbero essere una certa quantità, ma in realtà ce ne sono di meno.

Oppure, anche la bevanda, quella che più preferite: potrebbe essere, infatti, più piccola rispetto a quella che prendete di solito.

Per non cadere in questo fenomeno, l’unica cosa che possiamo fare è quella di controllare alla perfezione e periodicamente i prodotti che decidiamo di comprare: quindi dovremmo comparare i prezzi e le quantità dei vari elementi.

Insomma, ora che lo sapete bisognerà prestare maggiore attenzione a quando andiamo a fare la spesa.

Cosa ne pensate di questo articolo? Vi è stato utile?