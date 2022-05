Grande Fratello, il ritorno che non ti immagini: ci sarà di nuovo lei nella settima edizione del reality show di Alfonso Signorini?

Su Canale 5 è al momento grande protagonista L’Isola dei Famosi, ma mentre il programma di Ilary Blasi si appresta ad entrare nel mese finale, alcuni fan già stanno pensando alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

I rumors sui nuovi concorrenti già cominciano a rincorrersi e, a quanto pare, per questa settima edizione potrebbe esserci davvero un ritorno sorprendente, che nessuno si immaginava; ci sarà davvero lei?

Grande Fratello Vip, il ritorno che non ti immagini: Signorini pronto a riaccoglierla?

Mentre c’è ancora grande mistero intorno ai nomi dei nuovi opinionisti, cominciano già a rincorrersi le voci sui possibili nuovi inquilini della casa di Cinecittà. Stando a quanto riporta Davide Maggio sul suo sito, Pamela Prati sarebbe vicina a tornare al Grande Fratello Vip, dopo l’esperienza non di certo felice di qualche anno fa.

La Prati era finita sotto i riflettori per la questione Mark Caltagirone, ed è stata anche espulsa dal reality con tanto di siparietto diventato virale al momento dell’uscita dalla casa; nella prossima edizione, gli spettatori di Canale 5 potrebbero di nuovo vedere la soubrette nella casa.

In una recente intervista alla rivista Nuovo, la stessa Prati ha aperto alla possibilità, mostrandosi davvero entusiasta all’ipotesi di poter tornare nella casa di Cinecittà. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima“ spiega, rivelando come in caso il pubblico vedrebbe sicuramente una Pamela diversa rispetto all’ultima volta.

Prima di concordare il suo ritorno in Mediaset però, la Prati sembra che debba trovare un accordo con l’azienda per vecchi attriti e problemi risalenti al caso di Mark Caltagirone, trattato in maniera abbondante ai tempi dai programmi di Barbara D’Urso.

La Prati è comunque vicina la ritorno nella casa e, di certo, la sua presenza darebbe ulteriore appeal alla nuova edizione del programma.