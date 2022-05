Ilona Staller: ha fatto anche questo nella vita, da non credere

L’ex naufraga, Ilona Staller ha confessato, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, di aver fatto altro in passato. Ma cosa?

Nei giorni scorsi, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Ilona Staller è stata ospite alla radio nel programma “Un Giorno da Pecora”, di Radio 1 e condotto da Francesca Fagnani e Giorgio Lauro.

Il pubblico ha molto apprezzato il percorso intrapresa dalla Staller durante i giorni di permanenza all’isola. Ma i suoi compagni di viaggio non l’hanno pensata esattamente così.

Durante l’intervista, sono emersi alcuni particolari della vita passata di Ilona: infatti, ha svelato della proposta fatta a Vladimir Putin, ovvero quella di passare una notte insieme, in cambio della pace con l’Ucraina.

La stessa proposta fu fatta anche a Saddam Hussein, che a differenza di Putin, il portavoce si mise in contatto con la Staller, ma alla fine non se ne fece nulla.

Ilona Staller svela cosa ha fatto in passato

Durante la sua intervista radiofonica, ha anche svelato qual è stato uno dei suoi primi lavori. È stata una spia per l’Ungheria, almeno fino a quando le cose non si sono fatte troppo pericolose.

“Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria”.

Ma chi le chiese di fare la spia? L’ex naufraga ha ricordato di come la direttrice le chiese di svolgere questo importante, ma anche difficile ruolo, dietro un compenso.

Quello che doveva fare era come mai i clienti erano arrivati in Ungheria: molti di loro ci hanno anche provato, come ricorda la Staller, ma quello che doveva fare era chiacchierare con le persone arrivate in albergo.

Ma, ovviamente, questo è un lavoro molto difficile, tanto che la conduttrice le ha chiesto se ha mai vissuto un momento critico.

L’ex naufraga ha ricordato un episodio e dopo quel momento ha capito che doveva smettere “Una volta mi stavano seguendo, ero uscita da una macchina. Era facile capire che mi volevano investire”. E poi ha concluso affermando “Da quel momento ho capito che con quel mestiere avrei dovuto smettere”.

Come si legge su Gossip tv, In poche ore, le affermazioni di Ilona Staller hanno fatto il giro del web.