Katia Ricciarelli confessa l’errore commesso al Grande Fratello VIP

Katia Ricciarelli, che tutti noi conosciamo essere stata una grande e famosa cantante lirica, oltre a essere ex moglie di Pippo Baudo, rilascia delle dichiarazioni in merito al Grande Fratello VIP

Cosa riserverà il futuro a Katia Ricciarelli

ha recentemente partecipato alla sesta edizione delLei stessa ha dichiarato chenon solo per aver trascorso del tempo chiusa all’interno della casa senza contatti con il mondo esterno, ma ancheMolto importante è stata la dichiarazione di Katia Ricciarelli che ha voluto precisare di non peccare né di

Pare che dopo questa parentesi non proprio entusiasmante per lei del Grande Fratello Vip, la TV la vedrà protagonista questa volta sulla Rai a Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti.

Sembra che per le ultime edizioni di Tale e Quale Show Carlo Conti si sia rivolto molto spesso a coloro che avevano partecipato al Grande Fratello Vip. Infatti sembra che dopo il Grande Fratello Vip la Rai Uno abbia preso alcuni protagonisti come Francesco Monte, Pago, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando.

Il programma si riaffaccerà al piccolo schermo proprio alla fine dell’anno, in autunno 2022. Ma Katia Ricciarelli è stata protagonista anche di un altro programma Rai, Il Cantante Mascherato condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Tutti la ricordano anche come concorrente alla Fattoria, su Canale 5, ma questo molti anni fa.

Attendiamo che Katia Ricciarelli (la bravissima cantante lirica che ha fatto sognare tutti con la sua incredibile voce, ma anche con la bellissima storia d’amore con Pippo Baudo sfociata poi in un matrimonio memorabile) sia davvero pronta per tornare in TV e allietarci con la sua grinta, ironia, simpatia e chissà quale altra sorpresa ci rivelerà

Attendiamo di vederla “trasformata” in chissà quali personaggi proprio nello spettacolo di Carlo Conti. Sicuramente lascerà il segno, come ha sempre fatto e speriamo che questa volta il legame con i suoi compagni di gioco sia più intenso e divertente.