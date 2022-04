Vediamo insieme come possiamo preparare un’ottimo burro che lascerà senza parole tutti quelli che lo assaggeranno.

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa dal solito che proponiamo, perchè non è ne un primo ma nemmeno un dolce, stiamo infatti parlando del burro di anacardi, ma voi sapete che lo possiamo fare in case?

E’ una ricetta super facile e veloce, che una volta provata non vi farà m ai più tornare indietro a comprare quello del supermercato, fidatevi, e poi ci vogliono veramente 5 minuti per prepararlo.

Burro di anacardi: preparalo velocemente così in casa

Per questa ricetta, il nostro consiglio è quello di comprare gli anacardi al naturale, quindi non salati e nemmeno tostati, altrimenti il risultato finale potrebbe sembrare eccessivamente saporito.

Ovviamente, possiamo trovarli, senza problemi, al supermercato sotto casa, oppure nei negozi che vendono prodotti biologici, questo burro è perfetto per essere spalmato sul pane, ma anche come tocco in più in alcuni piatti, come i risotti.

Ma cosa ci occorre? Ecco la lista:

350 gr di anacardi al naturale

1 pizzico di sale (facoltativo)

Iniziamo con la preparazione, dove ci occorre un bel barattolo di vetro pulito, con il quantitativo che vi abbiamo indicato ci vengono circa 350 grammi di prodotto, prendiamo quindi una padella e mettiamo a tostare i nostri anacardi per circa 5/10 minuti.

Possiamo fare questa operazione anche nel forno, che deve essere ben caldo a 180 gradi, e li lasciamo fino a quando non saranno dorati, circa 15 minuti.

Adesso che abbiamo fatto questo passaggio li mettiamo nel nostro robot da cucina e facciamo frullare il tutto per alcuni minuti, ovvero fino a quando non saranno una sorta di farina, tagliata in modo grossolano.

Adesso, accendiamo nuovamente il frullatore, e ci accorgeremo, che piano piano disperderanno il loro olio e diventerà una crema, possiamo aggiungere un pizzico di sale, ma è assolutamente a gusto personale.

Se vediamo che non accade, perchè magari il nostro frullatore non è super potete, possiamo aggiungere un solo cucchiaio di olio di olive ed uno di acqua, che aiuta il frullatore.

Il nostro burro è pronto per essere utilizzato, ovviamente frulliamo in più volte, ed aiutiamoci con un cucchiaino, o con una spatole, se il composto si attacca ai bordi, adesso non ci resta che mangiarlo!

Quando lo prepariamo fatto in casa, diciamo che dura circa 7 giorni se conservato bene nel nostro frigorifero, un consiglio, vogliamo solamente provarlo per avere un condimento diverso dal solito e questa dose ci sembra troppo?

Proviamo a mettere una manciata di anacardi nell’acqua per un paio di ore, se possiamo tutta la notte sarebbe perfetto, poi frulliamoli con un po’ della nostra acqua, un goccio di olio ed in pizzico di sale, ed ecco che è pronta!