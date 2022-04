Massa muscolare: come aumentarla con due alimenti comuni

Hai intenzione di aumentare la tua massa muscolare? Ecco gli alimenti a cui non devi assolutamente rinunciare.

Per ottenere un corpo scolpito e tonico, non basta aumentare il numero di sessioni in palestra: occorre abbinare il movimento con un corretto regime alimentare. Qualsiasi esercizio svolgiate infatti, quest’ultimo perde il suo effetto di fronte al consumo di junk food, dolci ed insaccati. I muscoli infatti hanno bisogno di vitamine, sali minerali e – soprattutto – una sostanziosa quantità di proteine.

Le proteine rappresentano la principale fonte di nutrimento e sviluppo del muscolo, parliamo di molecole in grado di aiutarci nell’aumento della massa muscolare. Non bisogna però abusarne – come ogni cosa, è il giusto mezzo la soluzione più adeguata alla costruzione delle nostre forme. Ecco gli alimenti a cui non dovete assolutamente rinunciare.

Massa muscolare: ecco come aumentarla con l’alimentazione

Prima di tutto, ricordatevi che una dieta che si rispetti prevede l’inserimento di una buona dose di frutta e verdura con il consumo quotidiano di minimo 2l di acqua. In secondo luogo, in relazione allo sviluppo muscolare, dobbiamo tenere in considerazione l’assunzione della giusta dose di proteine. In natura, gli alimenti perfetti per il perseguimento del nostro scopo si riassumono in carni bianche (ad esempio, pollo e tacchino) e magre (maiale), per poi includere le uova, i formaggi, pesce e crostacei, sostanzialmente tutti gli elementi di origine animale.

Vanno escluse però le carni eccessivamente lavorate – come insaccati e prodotti preconfezionati – e formaggi grassi/stagionati, in quanto – nonostante l’effettiva presenza di proteine – causano un eccessivo apporto di calorie con conseguente aumento del peso e della ritenzione di liquidi. Inoltre, occorre sottolineare un aspetto importantissimo: le proteine non si trovano solo negli alimenti di origine animale.

Il farro ad esempio apporta ben 12g di proteine per 100g, una dose da non sottovalutare. Questo ingrediente semplicissimo infatti, viene spesso inserito nelle diete degli amanti del fitness, proprio perché incredibilmente benefico per il nostro organismo. Ricordatevi quindi, che tonificare il corpo correttamente ed aumentare la massa muscolare coinvolge diversi fattori, per questo motivo occorre modificare il proprio stile di vita nella sua totalità.