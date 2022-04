Meteo 1 maggio, arriva un’ondata di pioggia: da non credere, saltano alcune gite fuori porta nella Festa dei Lavoratori?

La primavera è sempre ricchissima di feste e, con l’arrivo delle belle giornate, tante persone decidono di sfruttare l’occasione per scampagnate o momenti all’aria aperta.

Dopo Pasqua, Pasquetta e la Festa della Liberazione, è il turno ora del 1 maggio, giornata in cui a festeggiare sono invece tutti i lavoratori; ma come sarà il tempo in questo week-end? Le previsioni potrebbero non essere buone.

Meteo 1 maggio, arriva un’ondata di pioggia: saltano le gite fuori porta?

Il meteo influenza notevolmente i nostri piani nel corso delle giornate, dalla semplice sistemazione del bucato sino a decidere se partire o meno per una gita fuori porta all’aria aperta.

Ecco perché c’è grande attenzione sulle previsioni metereologiche per il 1 maggio; l’occasione è ghiotta per passare la festa fuori città, ma il tempo potrebbe non essere così benevolo.

Stando alle previsioni infatti, già da sabato ci saranno nubi sparse in aumento sin sulle zone alpine, con propagazione tra pomeriggio e sera anche e verso sud al resto delle Alpi, alle pianure piemontesi e parte di quelle lombarde e poi anche all’Emilia occidentale e alla Liguria, con la presenza di qualche pioggia.

Tendenzialmente soleggiato invece nel centro-sud, mentre per domenica 1 maggio oltre che in Lombardia e sul Nordest potrebbero arrivare piogge sparse anche sulle regioni del Centro Italia, come Toscana, Umbria, Marche e parte dell’Abruzzo.

Quanto al Sud, in Sicilia e bassa Calabria potrebbe esserci qualche rovescio; la situazione è comunque tutta in evoluzione e dunque le previsioni meteo non restano certe.

Il consiglio è sempre quello di verificare (magari anche con app sul proprio smartphone) la situazione metereologica giorno per giorno, specie se si decide di passare del tempo fuori casa; in linea di massima comunque, si possono organizzare scampagnate anche se, nelle zone citate, c’è il rischio che possa arrivare della pioggia. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo, specie in prossimità di festività e week-end.