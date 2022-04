Doppio cognome: come si stabilisce l’ordine? Ecco la spiegazione

Nelle ultime ore la Corte Costituzionale ha deciso che anche in Italia i figli hanno diritto al doppio cognome. Ma chi stabilisce l’ordine in cui verranno messi? Ecco tutte le nuove regole sulla questione.

Finalmente una bella notizia per tutte le neo e future mamme italiane, qualche ora fa la Corte Costituzionale ha approvato una nuova sentenza in cui si stabilisce che un figlio potrò avere entrambi i cognomi dei genitori. In questo modo le donne non verranno più discriminate e saranno tutelate dalla legge.

Il 27 aprile la Corte Costituzionale ha stabilito che i figli, sia nati all’interno che fuori dal matrimonio, hanno il diritto al doppio cognome. Dopo anni di battaglie legali, da oggi è illegale dare in automatico ai neonati solo il cognome del padre.

Ora quello che tutti si domandano è: ma in quale ordine vanno messi i cognomi? Non preoccupatevi, ecco tutte le nuove regole.

Scopriamo nel dettaglio le novità e come funziona questa nuova sentenza.

Doppio cognome: ecco tutto quello che c’è da sapere

Mercoledì 27 aprile è stata vinta un’importante battaglia per tutte le donne italiane, infatti la Corte Costituzionale ha stabilito che un figlio ha diritto al doppio cognome. Mentre in vari paesi è già un diritto da moltissimi anni, in Italia bisognerà ancora spettare qualche giorno prima che sia una legge definitiva.

Questo non è solo un gesto discriminatorio solo nei confronti della donna, ma anche del neonato. Per fortuna le cose stanno cambiando e a breve tutti i bambini, sia quelli nati all’interno del matrimonio che quelli da altre unioni, avranno il diritto di ricevere in automatico anche il cognome della madre.