Eolica da balcone: quando conviene installarla

Oltre a pensare a decorare il nostro balcone con piante e altro, dobbiamo anche imparare a sfruttare il vento. Installare un mini eolico può essere utile.

Sicuramente essendo molto piccolo non riesce a soddisfare le esigenze energetiche di una abitazione ma può contribuire notevolmente.

Vediamo come.

Un impianto mini eolico da installare a casa è una spesa detraibile che dipende dall’energia prodotta, quindi dall’autoconsumo.

Il costo di questo strumento che possiamo installare sul nostro balcone sfruttando il vento non è proprio ridotto. Le pale eoliche orizzontali, che sono usate proprio per produrre energia hanno un costo che oscilla tra i 1.000 e i 2.000 euro.

La produzione energetica è tra 1 e 3 kW. A questo costo va aggiunto anche l’importo per l’installazione stessa. Non bisogna sottovalutare che si necessita anche di una manutenzione che anch’essa ha ovviamente un costo da sostenere.

Importante è il fattore abitativo, ossia se si tratta di un appartamento condominiale oppure di una abitazione indipendente.

Nel caso in cui parliamo di un appartamento condominiale lo spazio esterno è più limitato e in tal caso bisogna optare per un impianto ad asse verticale. IL costo è molto più ridotto e sia aggira sui 200 euro. Ovviamente essendo piccolo avrà una efficienza minore con una produzione di 0,5kw.

Fondamentale è considerare la solidità degli spazi esterni dove vengono posizionati i mini eolici da balcone. Ma soprattutto considerare se la zona in cui li stiamo installando ha davvero una certa velocità eolica utile per il buon funzionamento dello strumento.

A questo punto entra in gioco L’ Atlante Eolico Italia dove si possono visualizzare a colori le velocità medie eoliche su una carta geografica interattiva.

Se vogliamo installare sul nostro balcone un mini eolico per la produzione di energia dobbiamo assicurarci che questo impianto che possa garantire la maggiore efficienza possibile.

Sicuramente è uno strumento che aiuta notevolmente la salute del nostro pianeta e questo è un aspetto molto importante per il futuro delle nuove generazioni. Garantire un pianeta pulito e sano.