Sonno: dormi con qualcuno che russa? La tua vita sarà più breve

Vediamo insieme questo studio particolare che ha evidenziato una correlazione tra le persone che dormono con qualcuno che russa.

La vita di coppia è bellissima per mille aspetti, ma come in tutte le cose non è sempre rosa e fiori, ad esempio quando andiamo a dormire, facciamo qualcosa che magari non ci accorgiamo e diamo fastidio al nostro compagno, o compagna.

C’è chi tira sempre le coperte e lascia l’altro scoperto, oppure c’è chi si muove moltissimo nel sonno, oppure c’è chi russa e l’altra persone accanto non riesce a prendere mai sonno, una brutta sensazione.

Sonno: dormi con qualcuno che russo? La tua vita sarà più breve

Ma da un recente studio, si è capito che non è solamente un qualcosa di fastidioso, ma sembra anche che può portare a delle conseguenze importanti nella vita della persone che vive con chi russa.

Si perchè stando ad uno studio della della Queen’s University di Kingston, in Canada, dove sono state prese a campione moltissime persone, queste possono avere vari problemi fisici ed una riduzione dell’aspettativa di vita.

Per molti mesi, quindi, hanno seguito queste persone che dormivano in ambienti rumorosi per vedere se ci fossero particolari danni a livello fisico, o anche psicologico, e quello che hanno capito li ha lasciati veramente senza parole.

Tutte le persone che avevano dormito con un compagno che russava avevano manifestato un problema di salute, sia a livello fisico che mentale, riuscendo, con lo studio a capire anche che cosa accadesse.

Dal punto di vista fisico, la prima cosa che ci rimette e proprio l’udito, ma aumenta, sembra, anche la possibilità di avere malattie cardiache, e a livello mentale aumenta notevolmente il livello di stress e di ansia.

Ecco perchè avere un sonno tranquillo è assolutamente fondamentale come avere una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano, svegliarsi e dormine fa quindi male al nostro organismo.

Ricordiamoci che per gli adulti il sonno dovrebbe essere tra le 7 e le 9 ore, mentre per i ragazzi dalle 8 alle 10 ore per notte, e se il vostro compagno o compagna russa, troviamo il modo per sistemare la cosa e prendere le misure corrette.

Il vostro compagno russa? Ne avete mai parlato con il vostro medico curante? Mi raccomando per qualsiasi dubbio o domanda rivolgetevi sempre a lui e non fate mai nulla da soli!