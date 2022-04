Ada Masali: anticipazioni sulla nuova serie turca di Canale 5

Arriva in Italia la nuova serie tv turca. Ecco alcune anticipazioni e quando andrà in onda su Canale 5 Ada Masali

I telespettatori italiani sono in attesa di poter assistere all’arrivo di una nuova serie tv turca in Italia. La nuova stagione televisiva, infatti, potrebbe aprirsi con “Ada Masali”, in onda su Canale 5. Si tratta di un trend verso le serie tv estere che i canali italiani stanno calcando da tempo. Ma ecco alcune informazioni su quella che potrebbe essere una nuova fiction emergente.

Dopo Love is in the air e Brave and Beautiful, arriva dunque una nuova serie tv turca nei canali Mediaset. Parliamo di Ada Masali, che dovrebbe arrivare nelle nostre tv con il titiolo di “Racconto dall’Isola” o “Storia dell’Isola”. Ma ecco quando arriverà in Italia e cosa ci dicono le anticipazioni.

Ecco le anticipazioni di Ada Masali

Secondo quanto riportato da Media Turkey, la serie tv turca “Ada Masali” dovrebbe sbarcare in Italia già dal 30 maggio 2022. Si tratta di una scelta non casuale, perché, proprio in quel periodo, dovrebbe arrivare a conclusione Brave and Beautiful. Tuttavia, la fiction dovrebbe andare in onda solo durante il periodo estivo.

Al centro della serie tv ci sarà grande romanticismo, apprezzatissimo dal pubblico di Mediaset, dopo il successo di Brave and Beautiful e di Love is in the air. L’ambientazione della serie saranno gli spettacolari paesaggi e squarci naturalistici tipiche delle Isole Izmir.

I protagonisti della serie tv turca saranno Haziran (interpretata da Ayca Aysen Turan) e Poyraz (interpretato da Alp Navruz), conosciutissimi in Turchia. L’uomo è un abitante dell’isola e ostenta un carattere deciso e forte, mentre lei è una bellissima ragazza di Istanbul, dalla grande intelligenza e voglia di vita.

Lo scopo di Haziran sarà quello di raggiungere Poyraz e convincerlo a vendere le sue terre. In cambio per lei ci sarà un importante lavoro in Giappone, a Tokyo. La ragazza sarà quindi determinatissima a raggiungere lo scopo per partire per l’Asia, ma alla fine i due finiranno per innamorarsi.

Gli ascolti di Ada Masali in Turchia sono stati molto elevati, a premio dell’apprezzamento della serie tv. La maggior parte delle riprese si sono svolte a Smirne e ogni puntata (sono 25 in tutto) avrà una durata di circa 140 minuti.