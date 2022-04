Vediamo meglio insieme che cosa succede in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 29 aprile, abbiamo modo di poter vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, ovvero la storie di due famiglie che si intreccia da molto tempo e che nasconde vari segreti.

Questa soap opera ha incantato moltissimi telespettatori per via della trama davvero particolare e che ti lascia con il fiato sospeso fino all’ultimo momento e poi sei assolutamente curioso di capire cosa succede, quindi vediamolo insieme.

Brave and Beautiful: Hulya ci è riuscita

Iniziamo con il dire Cahide è assolutamente senza parole, perchè aspetta veramente un figlio da Korhan ma, come è giusto che sia, dopo le tantissime bugie dette, non ci crede ormai più.

Il giovane, infatti ha cacciato la donna anche se si è presentata con 3 referti medici diversi ed il test del DNA, per dimostrare che il padre era effettivamente lui, ma non c’è stato modo, ed in più al momento deve accudire anche Zafir, ovvero il piccolo che le ha affidato Hulya.

Ma la donna, non sembra essere in grado di gestire il piccolo, che la sta facendo letteralmente impazzire, Hulya aveva abbandonato il piccolo nel giardino dei Korlundag con un piccolo biglietto sopra destinato proprio a Cahide.

La donna, ovviamente, ha iniziato ad accudire il piccolo, e Suhan ha capito che il piccolo ha bisogno della madre biologica, e decide quindi di convincere Zefir e Hulya, tramite il padre, ma il Korludag senior non ne vuole proprio sapere nulla.

Il proprietario della tenuta non vuole assolutamente che il piccolo la lasci, e per questo motivo dichiara che non ha problemi se la donna si trasferisce nella tenuta, ma il piccolo non va assolutamente via.

Per Hulya è assolutamente una grandissima opportunità dato che ha sempre voluto entrare a far parte della famosa famiglia, ma sarà tutto così semplice e facile? Non ne siamo assolutamente così sicuri, anzi.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio che cosa succederà, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.