Il paradiso delle signore: veramente finisce così?

Vediamo meglio insieme che cosa succederà in questa ultima puntata per quanto riguarda l’amatissima soap opera italiana.

Oggi, 29 aprile, abbiamo modo di vedere l’ultimo appuntamento del Paradiso delle Signore, dove tutte le storie ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese, che ha incantato milioni di spettatori.

E sembra essere una puntata davvero ricca di colpi di scena, dove però trionferà l’amore, lasciando tutti senza parole per alcune decisioni che verranno prese, ma non ci dilunghiamo troppo e andiamo a vedere bene cosa succede.

Il paradiso delle signore: l’amore trionfa ma Adelaide vuole vendetta

Iniziamo con il dire che avremmo modo di vedere, finalmente, il tanto atteso matrimonio tra Salvatore ed Anna, dopo mesi di attesa, e la piccola Irene, poi ha anche deciso che vuole trasferirsi a Milano.

Ovviamente, per il grande giorno, sono arrivati moltissimi volti che conosciamo, che fanno parte delle due famiglie, come è giusto che sia, ma ci sarà solamente una persona che mancherà, ovvero Gloria.

La donna, infatti sembra che sia impegnata in un qualcosa che deve risolvere assolutamente, ovvero, ha scoperto che Stefania, ha rinunciato all’amore di Marco, che ama, solamente per coprire lei.

Come sappiamo, la ragazza è stata minacciata da Gemma, che se non lasciava il ragazzo avrebbe detto tutto, perchè tutte e due le sorellastra sono innamorate del Sant’Erasmo, che però contraccambia solamente Stefania.

Gloria, decide così, di presentarsi direttamente in Commisariato e costituirsi, ma cosa ne penserà Ezio?

Per quanto riguarda Umberto, ha finalmente detto addio ad Adelaide, e si è deciso a seguire il suo cuore, vuole accanto a se, infatti Flora, ed è anche disposto a lasciare la Villa.

Ovviamente la Contessa, dopo i mille tradimenti dell’uomo, non ha nessuna intenzione di fargli passare la cosa tanto facilmente, infatti, sta già escogitando una vendetta tremenda, come nel suo stile.

E questo succederà, dopo che Dante, non sapendo nulla, riconsegna le sue quote alla donna, perchè per il grandissimo amore che prova per Beatrice ha rinunciato a tutto quello che aveva preso con l’inganno.

Cosa ne pensate di questo particolare finale per quanto riguarda la sesta stagione dove l’amore ha trionfato su tutto? Noi siamo già in trepida attesa della prossima stagione della nostra amatissima soap opera e voi?