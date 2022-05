Un’anziana costretta a vivere a letto, ritrovata in una pozza di sangue e con il volto quasi completamente distrutto. Un orrore inspiegabile.

Diana Kirk ha 76 anni e soffre di gravi lesioni cerebrali. Ad assisterla il marito John, di 85 anni, insieme a un team di assistenza che regolarmente ha accesso all’abitazione della coppia. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio è accaduto qualcosa di cui ancora nessuno si capacita.

Diana e John vivono Bingham, Nottinghamshire, in Inghilterra. Il marito dell’anziana ha spiegato di aver trovato la moglie a letto immersa in una pozza di sangue, con graffi sul suo viso, collo e mani. Che cosa può essere accaduto? Diana non può certo essersi ferita da sola non potendo muoversi. A provocare quelle tremende lesioni alla donna è stato un roditore. L’85enne ha raccontato alla stampa locale che quella notte, stava dormendo al piano di sopra quando ha sentito un topo grattargli i piedi. Poi, verso l’1:30, lo ha notato di nuovo, prima di addormentarsi e svegliarsi normalmente poco prima delle 6:00. Quando è sceso al piano di sotto e ha controllato sua moglie nel loro soggiorno ha trovato Diana in quelle condizioni spaventose e ha chiamato immediatamente l’ambulanza: “Non ho mai visto niente di simile a quelle ferite… si può vedere quanto fossero gravi dalle immagini. “C’erano graffi sulla sua faccia, sul suo collo, sulle sue mani – il topo aveva cercato di rosicchiare fino all’osso. C’era sangue dappertutto”. – le parole dell’uomo ancora sconvolto e incredulo.

Diana è stata portata al Queen’s Medical Center ed è tornata a casa dopo qualche giorno. Il roditore è stato catturato grazie ad una trappola pizzata da un vicino di casa. John ha precisato che il topo stava già mettendo su famiglia all’interno della loro casa: se non fosse stato catturato, entro poco tempo i due anziani si sarebbero ritrovati invasi. Il roditore ha provato a mordere John più volte anche una volta catturato per questo il vicino ha dovuto per forza sparare all’animale. Quello dei topi è un problema che da tempo ha colpito anche Roma. Nella Capitale, in inverno, si nascondono nelle automobili.