Uomini e Donne: esce fuori tutta la verità su Marcello

Uomini e Donne, tutta la verità su Marcello: vi ricordate del cavaliere ex-frequentazione di Ida Platano al dating show?

Nella prima parte dell’edizione ancora in corso del dating show di Maria De Filippi, uno dei protagonisti è stato sicuramente Marcello Messina; la sua frequentazione con Ida Platano ha tenuto banco per un po’, col cavaliere che ha poi avuto diverse altre frequentazioni e tanti scontri con Armando Incarnato.

Improvvisamente poi, Marcello ha comunicato alla redazione di aver conosciuto una ragazza fuori dal programma e dunque, per correttezza, di voler chiudere la sua esperienza con molta trasparenza e approfondire il rapporto con lei. Ma cosa è successo tra i due?

Uomini e Donne, tutta la verità su Marcello: relazione finita?

Marcello ha praticamente avuto un colpo di fulmine per Viviana, una ragazza incontrata per caso a Torino; per approfondire il rapporto ha lasciato Uomini e Donne e pare che sia arrivato ad iniziare una relazione seria con lei.

Relazione però che, stando alle parole dell’ex-cavaliere a Piùdonna, è già finita. “Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto” spiega Marcello, che forse identifica la causa in un’incompatibilità di caratteri e dicendosi comunque molto triste per la fine della storia.

“In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questo rapporto, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro poi il tempo farà il resto” spiega l’ex-cavaliere; oggi come oggi pare proprio che non tornerebbe quindi al dating show, ma in vista della nuova edizione a settembre le cose potrebbero di certo cambiare.

Maria gli chiederà di tornare? Intanto, lui parla dell’ipotesi: “Dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti. Mi sono sempre mostrato come un libro aperto e non sono gli eventuali ‘attacchi’ di altre persone a spaventarmi. La vita continua” spiega, riferendosi anche ad Armando.

Quanto alla sua ex, Ida, e al ritorno di Riccardo, Marcello nota che tra i due c’è ancora qualcosa di incompiuto; sarebbe comunque contento “se trovassero una quadra e riuscissero a vivere felici e sereni entrambi” spiega, augurando il meglio ad entrambi.