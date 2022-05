Jeremias Rodriguez, il racconto del passato turbolento, ha fatto di tutto

Jeremias Rodriguez e il passato turbolento, ha fatto di tutto: il fratello di Belen si racconta a Verissimo vicino a papà Gustavo.

La famiglia Rodriguez è sicuramente conosciutissima all’interno del nostro mondo dello spettacolo e non soltanto grazie a Belen e Cecilia, le due celebri sorelle; di recente, anche il fratello Jeremias e il papà Gustavo sono stati al centro della scena, come concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Di ritorno dall’Honduras dopo l’eliminazione, padre e figlio sono stati ospiti di Silvia Toffanin, che ha intervistato entrambi nel suo salotto di Verissimo; ecco le confessioni di Jeremias sul suo passato.

Jeremias Rodriguez, passato turbolento: la confessione a Verissimo

Nella puntata di Verissimo dello scorso sabato, la conduttrice ha avuto modo di intervistare tra i tanti vip anche Jeremias e Gustavo, Rodriguez sicuramente meno celebri rispetto a Belen e Cecilia ma comunque molto apprezzati dal pubblico.

Nell’intervista (visibile integralmente QUI, su Mediaset Play) Jeremias ha avuto modo di parlare del suo passato, confessando momenti per nulla facili che ha vissuto quando era più giovane.

A quanto pare, il Rodriguez non riusciva ad accettarsi, aveva difficoltà ad uscire di casa e a svolgere la vita che ogni ragazzo avrebbe il diritto di vivere; in parte, il passato di Jeremias era venuto alla luce già durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma davanti all’umanità, al garbo e alla bravura della Toffanin pare sia riuscito ad aprirsi maggiormente.

Alla domanda diretta della conduttrice infatti (come riporta anche il sito Gossipetv) Jeremias ha confessato di aver sofferto di depressione e di aver avuto altri problemi; fortunatamente per lui, ha avuto il sostegno dei suoi familiari, nonostante stargli accanto in un momento di sofferenza del genere sia stato davvero difficile.

Tornando al passato più recente, Jeremias ha avuto modo di raccontare anche la sua bellissima storia d’amore con Deborah, ragazza incontrata subito dopo il lockdown dato dalla pandemia; per il Rodriguez è stato veramente un colpo di fulmine, tanto che pare essere innamoratissimo e non poter più far a meno della fidanzata.