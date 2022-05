Uomini e Donne, brutta pagina con Fabio: problemi per Maria? L’arrivo di un nuovo cavaliere crea parecchie polemiche al programma.

Ultime settimane per Uomini e Donne, che continua comunque a mantenere un ritmo serrato tra frequentazioni fra dame e cavalieri e polemiche; nell’ultima puntata a far discutere è stato Fabio, nuovo arrivato chiamato al centro studio da Maria.

Il cavaliere, un ex-fotografo per campagne pubblicitarie, ha iniziato a presentarsi ma le cose hanno preso una brutta piega; tantissime polemiche in studio e bufera su di lui.

Uomini e Donne, brutta pagina con Fabio: problemi per Maria? La polemica con Tina

Fino a quando la Cipollari non ha chiesto a Fabio quale tipo di donna volesse, non sembravano esserci problemi; il cavaliere si è presentato come tanti altri, ma improvvisamente è scoppiato il caos.

Fabio si è infatti detto ‘viziato’ circa le donne; vedendo sempre modelle, ha scherzato dicendo di essere parecchio attento a dettagli come smagliature e cellulite. L’uscita del cavaliere ha fatto infuriare Gianni Sperti e soprattutto Tina, che ha subito attaccato Fabio.

Andando avanti con la discussione, il cavaliere ha provato a riprendersi dicendo come l’estetica è la prima cosa che si vede, ma non è di certo quella più importante.

“Sono stato lasciato da donne brutte, come ho lasciato le donne bellissime. La prima cosa che guardo è la classe” ha spiegato, ma poi ha rivelato di aver preso una batosta da un “mezzo ****”, parola bippata che non è piaciuta per nulla ai due opinionisti.

“Senza parole di come ti permetti a parlare. La vuoi smettere di dire donne belle e brutte? Tu poi non sei un gran figo” la risposta di Gianni, con Tina che rincara ancora la dose.

Il cavaliere poi chiede scusa e precisa: “Sì brutta, ma aveva molta classe. Non sono un bell’uomo, ma le donne mi dicono ‘sei interessante'”. A questo punto è un botta e risposta tra Tina e il cavaliere, che alla domanda di Maria dice che non avrebbe mai fotografato la Cipollari per le sue ‘forme’. La puntata finisce sullo scherzo, ma le uscite di Fabio non sono piaciute e le polemiche continueranno sicuramente.