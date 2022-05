Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questo appuntamento della prima stagione della nostra soap opera italiana.

Anche oggi, 16 maggio, abbiamo modo di vedere un episodio del Paradiso delle Signore, in replica con questa interessante stagione che ha dato il via a tutta le altre edizioni del programma, a breve, infatti si registrerà la settima stagione.

E molte persone non avevano mai visto la prima perchè non andava in onda come soap opera ma era iniziata come una fiction la sera, sempre su Rai1, ma poi l’enorme successo l’ha trasformata in soap opera.

Il paradiso delle signore: Vittorio è innamorato di lei

Iniziamo con il dire che Pietro è tornato a corteggiare Andreina, perchè per lui è l’unico modo per fermare il padre Carlo che sta escogitando una vendetta incredibile nei suoi confronti.

Per il momento, dopo aver chiesto la mano della figlia, sembra che il peggio sia passato, ma ovviamente, deve assecondare ogni richiesta della ragazza, o meglio della sua fidanzata.

Ecco perchè per un giorno, dovrà chiudere le porte del Paradiso per ospitare una mostra d’arte della Fondazione Mandelli, ma durante il grande evento, Andreina commette un errore, ovvero tratta con scortesia Teresa.

Ovviamente questo avvenimento darà fastidio a Pietro che riaprirà il Paradiso creando dei momenti di imbarazzo con il padre Carlo e con la sua fidanzata, anche se continua a far finta di nulla, come se il bacio con Teresa non ci fosse mai stato.

La Iorio, è triste del modo in cui si comporta Pietro e si sta avvicinando, nel mentre, a Vittorio, e tra di loro c’è un bellissimo rapporto, e proprio quest’ultimo confessa a Pietro di essersi veramente innamorato di una Venere e che non ha mai provato nulla del genere.

Ovviamente Mori non la prende assolutamente bene ed inizia ad essere molto geloso, nel mentre, però, Mario, che è il fratello di Teresa si trova ancora a Milano, ed il giovane era convinto di aver trovato un modo per fare i soldi in modo facile e veloce.

La Polizia, però lo scopre mentre contrabbanda sigarette ed ovviamente lo arresta, ma Pietro decide di salvare il giovane dal carcere! Anna, intanto, dopo aver detto addio per sempre a Massimo, decide di conoscere meglio Quinto, che ha un debole per lei da tempo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere insieme cosa succederà, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.