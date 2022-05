Uomini e Donne, Gemma torna ma Maria la lascia senza parole: ecco cosa è successo di recente al dating show di Canale 5.

Siamo veramente agli sgoccioli di quest’edizione corrente di Uomini e Donne, ma ancora tutti gli spettatori sono in attesa della scelta dei due tronisti, Luca e Veronica, mentre il trono over continua ad essere grande protagonista.

Nell’ultima puntata la Galgani è tornata al centro della scena, ma veramente per poco e con Maria che cerca di chiudere subito il suo momento; è davvero aria d’addio tra la dama torinese e il programma?

Uomini e Donne, Gemma torna ma Maria la lascia senza parole: cosa è successo

Con Biagio e Giacomo al centro studio, è stata chiamata in ballo anche la Galgani, che proprio quest’ultimo stava frequentando in questo periodo; l’uomo ha però deciso di chiudere lasciando il numero ad un’altra dama.

Ad un certo punto, con Gemma che cercava ulteriori spiegazioni, è intervenuta la tronista Veronica, dando un consiglio alla dama torinese e chiamando anche in ballo in maniera indiretta Franco; il professore ha risposto per le rime e da lì è iniziata una polemica che ha visti coinvolti anche Gianni e Armando.

La conduttrice ha provato come sempre a cercare di far ragionare i protagonisti, in questo caso Franco; tutti erano ritornati infatti sul famoso momento in cui Gemma è andata in treno da Franco, col cavaliere che non si è presentato in stazione.

Dopo il parapiglia con Franco Gemma ha provato a continuare a chiedere spiegazioni a Giacomo, ma in questo momento appurato che la frequentazione tra i due fosse finita, la De Filippi ha chiuso il momento andando avanti col programma.

“Avete detto la stessa cosa, perché sta pantomima!?” la domanda di Maria, che non è passata inosservata agli spettatori; tempo fa la Galgani aveva infatti tantissimo spazio al programma, mentre negli ultimi mesi sembra essere sempre di più finita nell’ombra.

Quasi in maniera incredibile poi, questa volta Tina ha difeso Gemma ed ha usato toni contenuti dicendo a Giacomo di non usare giri di parole e dire di non essere interessato semplicemente alla Galgani; a quanto pare la dama torinese non è più centrale nel programma, al contrario invece della sua amica Ida.