Uomini e Donne: ecco quando vedremo le scelte!

Manca sempre meno alla registrazione delle scelte dei protagonisti di Uomini e Donne. Siete curiosi di scoprire quando andranno in onda? Vediamo insieme quando verranno trasmesse e quali sono le ultime novità.

Stando a quanto dicono le ultime anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, sembrerebbe che i tronisti sono sempre più vicini alla scelta. Proprio nell’ultima puntata, la tronista, Veronica Raimondi, ha deciso di eliminare uno dei suoi corteggiatori, dopo le sue ultime esterne con Matteo e Andrea.

Stiamo parlando di Federico, uno dei primi ragazzi che aveva attirato la sua attenzione, ma non solo, anche il pubblico da casa aveva preso a cuore il corteggiatore per via del suo carattere timido e pacato.

Purtroppo la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa definitivamente, vedremo se Maria deciderà di riprenderlo come nuovo tronista.

Intanto i due tronisti, Veronica e Luca sono sempre più vicini alle scelte. Siete curiosi di scoprire quando andranno in onda? Vediamo insieme tutte le ultime news sull’argomento.

Veronica e Luca vicini alla scelta? Ecco quando andrà in onda

Come dicevamo i due tronisti, Veronica e Luca, a breve dovranno concludere il loro percorso e prendere una scelta definitiva. D’altronde le vacanze estive sono sempre più vicine e a breve il programma chiuderà i battenti per poi riprendere a settembre.

Proprio per questo motivo manca pochissimo alla fine di questa edizione, sembra infatti che le ultime registrazioni vadano in onda a partire dalla prossima settimana.

Questo può voler dire che i due tronisti a breve faranno le loro scelte, stando a quanto dicono gli ultimi rumors, Veronica è fortemente concentrata su Matteo. La stessa Maria De Filippi sembra convinta che sarà proprio lui la sua scelta. Per scoprirlo non ci resta che aspettare le ultime puntate di Uomini e Donne.

Chi sceglierà invece Luca? Per il momento sembrerebbe che il ragazzo sia concentrato su Aurora Colombo e Roberta Giusti. Intanto però il pubblico è convinto che il tronista sceglierà Soraia. Anche se per molti potrebbe chiudere il suo percorso anche senza nessuna scelta.

Per scoprire come finirà non ci resta che aspettare le prossime puntate di Uomini e Donne.

Voi cosa ne pensate?