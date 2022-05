Vediamo insieme un dolce facilissimo che farà la felicità di grandi e piccini perché troviamo fragole e banane!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta buonissima che utilizza frutta di stagione come le amate fragole, in questo modo possiamo usarle in maniera particolare, in un dolce buonissimo.

Ovviamente la facilitò di esecuzione è sempre indiscussa, perchè in una vita piena di attività lavorative e non, fare un dolce o preparare la cena deve essere qualcosa di facile e non troppo impegnativo, ma dal risultato wow!

Quadretti fragole e banana: veloci e buonissimi

In questo dolce, poi non usiamo assolutamente la gelatina, che a molte persone non piace, ci sono vari passaggi da fare, che vi elencheremo mano mano ma sono veramente facilissimi.

Iniziamo con la preparazione della base, dove ci occorrono i seguenti ingredienti: