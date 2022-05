Mal di testa: 5 modi per farlo passare velocemente

Si tratta di un problema che può dar fastidio per ore e, a volte, anche per giornate intere. Ecco quindi 5 modi per far passare il mal di testa

Metà della popolazione mondiale soffre di mal di testa: un dato che ne fa una delle patologie più diffuse in assoluto. Si tratta di una condizione che potrebbe diventare anche molto preoccupante, nel caso in cui si tratti di mal di testa cronico.

C’è, infatti, chi riesce a recuperare molto velocemente da questa patologia e chi, invece, è perseguitato da questo problema, il quale potrebbe durare anche per molte ore o, addirittura, per intere giornate. Proprio per questo, vogliamo mostrarti 5 modi efficaci per far passare il mal di testa.

Ecco 5 modi per far passare il mal di testa

Come abbiamo detto, il mal di testa è una delle patologie più diffuse in assoluto e in tanti ne soffrono in maniera particolare. Tuttavia, esistono alcuni semplici tecniche per intervenire con successo e risolvere il problema. Ecco 5 modi per far passare il mal di testa.

Il primo modo è utile per trattare il mal di testa più frequente, quello dietro gli occhi. Spesso è dovuto ad un accumulo d catarro o rappresenta i sintomi di una sinusite. È possibile provare a fare pressione alla base della fronte in corrispondenza delle sopracciglia da entrambi i lati. Cercate di far durare la pressione per circa 20 o 30 secondi, ripetendo il movimento più volte durante la giornata;

Esiste un secondo metodo, questa volta utile per il mal di testa alla base del cranio. In questo caso è possibile poggiare entrambe le mani sulla zona interessata, massaggiando delicatamente l’occipite, mediante movimenti circolari. Fate una leggera pressione e continuate per qualche minuto;

Il terzo metodo è piuttosto efficace per il classico mal di testa sulle tempie. Provate a massaggiare con delicatezza nel punto in cui vi sono le fossette ai lati del cranio. Procedete con dei movimenti circolari in maniera lenta, per alcuni minuti;

Un ulteriore metodo è quello che consiste nella respirazione che proviene dalla pratica yoga. Nel momento in cui venite colpiti dal mal di testa, provate a respirare in maniera profonda per qualche istante, facendolo solo con la narice sinistra;

Il quinto ed ultimo metodo consiste in un ulteriore esercizio di respirazione. Nello specifico, cercate di tenere gli occhi chiusi, state dritti con la schiena e cercate di rilassavi. Fate quindi 4 respiri normali, 1 a pieno petto, 4 ulteriori respiri normali, 1 a pieno petto, 4 respiri normali, 1 a pieno petto, 4 respiri normali e un ultimo a pieno petto.