Chiara Ferragni: sotto al vestito manca qualcosa e si vede tutto

Chiara Ferragni, l’abito lascia tutti senza parole: l’imprenditrice è davvero elegantissima e ancora una volta stupenda.

Che sia per le sue qualità imprenditoriali, per le novità del suo brand o per la sua spiccata bellezza, Chiara Ferragni pare davvero essere sempre al centro della scena; ai fan, tra l’altro, non è passata inosservata nemmeno la sua ultima apparizione al Met Gala 2022, attesissimo evento benefico con tanti volti illustri invitati.

Per l’evento, la Ferragni ha indossato un vestito Gianni Versace e un particolare (e costosissimo) orologio, ma quanto a bellezza ed eleganza continua ovviamente a stupire; ecco la foto con un altro abito che lascia tutti senza parole.

Chiara Ferragni, l’abito lascia tutti senza parole: stile e bellezza

Dopo aver puntato sul nero per l’importante evento, la Ferragni si è recentemente mostrata in total white in un nuovo scatto effettuato per un particolare evento al Rocco Forte Hotel, nello specifico a Villa Igiea (come leggiamo dal tag del post rispetto al luogo).

Nella foto, vediamo l’imprenditrice indossare un abito bianco attillatissimo firmato Monot, dotato di un profondo spacco sulla schiena che arriva a lasciare completamente scoperti i fianchi; per chiudere l’outfit, la Ferragni (con uno chignon alto che lascia libere due ciocche di capelli) ha scelto degli stivali bianchi dal tacco alto di Giuseppe Zanotti.

L’imprenditrice si è mostrata davvero elegantissima, ma non solo; l’abito infatti enfatizza al massimo la sua silhouette da sogno, tanto che con la Ferragni girata di profilo sembra quasi non riuscire a contenere il florido décollété di Chiara.

Come al solito, senza risultare volgare, la Ferragni ha sfoggiato una bellezza e un’eleganza unica, che giorno dopo giorno le permettono di conquistare sempre più fan.

Tantissimi sono stati, come sempre, i mi piace dei fan; ormai la Ferragni vanta 27 milioni di follower, un numero davvero spropositato che in Italia difficilmente si vede.

Nei commenti, i suoi tantissimi follower si sono voluti complimentare per la sua bellezza, ma non solo; a lasciare un cuore alla Ferragni anche l’amica e collega Chiara Biasi, nonché la cantante Baby K.