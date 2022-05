Chiara Ferragni, l’orologio del Met Gala costa una fortuna: ecco la cifra, l’imprenditrice ed influencer al centro della scena.

Seguitissima su Instagram e ormai imprenditrice affermata in tutto il mondo nel campo della moda, Chiara Ferragni è sempre al centro della scena; tutti gli occhi sono puntati su di lei ed ogni sua azione ha una grande risonanza mediatica.

Per questo, non è passato inosservato l’orologio indossato durante il Met Gala, un grandissimo evento benefico a cui partecipano svariate personalità importanti; sapete il costo di questo accessorio? E’ veramente una fortuna, eccolo.

Chiara Ferragni, l’orologio del Met Gala costa una fortuna: il prezzo e il modello

La Ferragni si fa spesso immortalare con prodotti del suo brand di moda, caratterizzati dall’ormai iconico occhio con le ciglia marcate; l’imprenditrice però non manca anche di sfoggiare capi e accessori di altre importanti case di moda.

Una delle ultime volte in cui questo è successo è stato proprio al Met Gala 2022, dove ha partecipato insieme al marito Fedez indossando un abito vintage del 1997 firmato da Gianni Versace, su consiglio della stessa sorella Donatella Versace.

Oltre al lungo vestito in pelle, la Ferragni ha indossato dei lunghissimi guanti neri, diversi gioielli e accessori, tra cui anche un orologio di Bulgari in oro by Eleuteri, non di certo passato inosservato per la sua forma ‘fasciante’ e per il colore luccicante, tipico dell’oro.

Molti fan si sono chiesti quale sia il valore di quest’orologio, che a quanto pare è altissimo; l’orologio in questione è infatti una rarissima versione dell’orologio Bulgari Tubogas Lady in oro giallo 18 carati con quadrante centrale bianco, prodotto nel 1970 circa.

Il valore? Davvero una fortuna: circa 44 mila dollari, che in euro corrispondono a circa 42 mila euro, una cifra sicuramente altissima e fuori dalla portata di molti, non di certo però della Ferragni e di tutti gli ospiti al Met Gala.

Anche per quest’edizione del 2022 sono stati tantissimi gli ospiti presenti, con la lista tenuta segreta fino all’ultimo; tra questi anche Elon Musk, un altro personaggio sempre sotto i riflettori.